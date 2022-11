Mortelle Adèle et Lucky Luke squatte les meilleures ventes

Premier pendant cinq semaines, Guillaume Musso doit se contenter de la 3e et 4e place avec l'édition poche de L'inconnue de la seine (19.284 ex) et Angelique, publié chez Calmann-Lévy (14.235 ex).

Le roman Blanc (Gallimard) de Sylvain Tesson, quitte le podium pour attérir à la 5e position avec ses 13.692 nouveaux lecteurs. Juste derrière, Annie Ernaux confirme la réalité de l'effet Nobel et le succès du format poche. Avec 11.459 exemplaires achetés, La place gagne... une place au classement (6e). Son ouvrage Les années réalise la plus grande augmentation de ventes sur la semaine. Avec 8557 primo lecteurs, son gain de 18 places lui permet de clore le top 10.

La version poche du thriller d’Harlan Coben Gagner n’est pas jouer perd une position pour atteindre la 7e (10.263 ex) tandis que le roman de développement personnel Respire ! le plan est toujours parfait de Maud Ankaoua en gagne une (9471 ex.) Enfin, le 9e place du livre de cuisine Fait maison special fêtes par Cyril Lignac nous rappelle l'approche de Noël. (9105 ex.)

Crédits photo : Charlotte Henard (CC BY-SA 2.0)