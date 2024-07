Dans la bibliothèque du joueur : des livres pour les amateurs de casino

Aimer jouer peut rimer avec aimer lire. On peut avec un certain plaisir se remémorer les premières pages de La Peau de chagrin. Honoré de Balzac plonge le lecteur dans l'univers interlope et fascinant des casinos parisiens de la première moitié du XIXème siècle. Le roman s'ouvre sur une scène saisissante : le jeune Raphaël de Valentin, désespéré et ruiné, se rend au Palais-Royal dans l'espoir de refaire sa fortune au jeu.

Le Palais-Royal, tel que décrit par Balzac, est un lieu de débauche et de perdition, où se côtoient aristocrates fortunés et miséreux en quête d'argent facile. Les salles de jeux sont enfumées, bruyantes et animées par une foule bigarrée, avide de gains et de sensations fortes. Les tables de roulette et de trente-et-quarante sont prises d'assaut par des joueurs fiévreux, prêts à tout risquer pour gagner.

Le narrateur nous décrit avec précision les différents types de joueurs présents dans le casino : les « faiseurs », qui vivent de leurs gains au jeu et connaissent toutes les ficelles du métier ; les « pigeons », qui se laissent facilement plumer et repartent souvent les poches vides ; les « dames patronnesses », qui prêtent de l'argent à des taux usuraires aux joueurs désespérés.

Balzac nous immerge également dans l'atmosphère particulière du casino, faite de tension, d'excitation et de désespoir. Le bruit des jetons qui s'entrechoquent, les cris de joie ou de désespoir des joueurs, les exclamations des croupiers et les murmures des spectateurs forment une symphonie étrange et hypnotique, qui semble envoûter les personnages du roman.

En lisant ces premières pages de La Peau de chagrin, on ne peut s'empêcher de ressentir une forme de nostalgie par rapport aux casinos modernes, souvent aseptisés et impersonnels. Les établissements de jeux d'aujourd'hui, avec leurs machines à sous électroniques et leurs tables de blackjack automatisées, semblent bien loin de l'ambiance feutrée et sulfureuse des casinos du XIXème siècle. La Peau de chagrin nous rappelle que le jeu, dans sa forme la plus pure et la plus authentique, est avant tout une affaire de passion, de risque, de hasard, mais aussi de stratégie.

The Theory of Poker par David Sklansky

La Théorie du Poker de David Sklansky est souvent considérée comme la bible du poker, ce qui est essentiel pour toute personne sérieuse au sujet de la maîtrise du jeu. Malheureusement, ce titre, publié en 2023, n’a pas encore fait l’objet d’une traduction en français. Il faudra donc être d’abord doué dans la langue de Shakespeare pour en découvrir toute la magie et tout le potentiel. David Sklansky plonge profondément dans les théories et les concepts fondamentaux qui sous-tendent les stratégies de poker, rendant les idées complexes accessibles aux joueurs de tous les niveaux.

Ce livre aborde des règles et de la compréhension des principes sous-jacents qui peuvent transformer un joueur moyen en un adversaire redoutable. Il faut dire que son auteur n’est autre qu’un joueur de poker professionnel très reconnu outre-Atlantique. Si ses grandes victoires datent des années 80, sa connaissance du jeu n’a rien perdu de son acuité.

Bringing Down the House par Ben Mezrich

Cet ouvrage, paru en 2003 et qui n’a pour l’instant pas fait l’objet d’une traduction en français, hélas, raconte l'histoire vraie de l'équipe de blackjack du MIT, un groupe d'étudiants qui ont utilisé des techniques de comptage de cartes pour gagner des millions à Las Vegas. Le tire que l’on pourrait traduire en français comme Casser la baraque donne déjà le ton et l’univers dans lequel se déroule l’intrigue.

Ce récit captivant de Ben Mezrich révèle l'intersection des mathématiques, du travail d'équipe et des jeux de hasard à enjeux élevés. Ce livre est passionnant et offre un aperçu du monde du blackjack professionnel et des récompenses potentielles d'une stratégie disciplinée.

Le Joueur de Fyodor Dostoïevski

Pour une interprétation littéraire de l'attrait du jeu, Le Joueur de Fyodor Dostoïevski propose une exploration profonde de la psychologie derrière la compulsion à jouer. S'appuyant sur ses propres expériences avec la dépendance au jeu, Dostoïevski tisse un conte qui parle autant de la nature humaine que de la roue de la roulette.

L'intrigue de cet ouvrage, publié pour la première fois en 1866, se déroule dans une station thermale allemande où le personnage principal, Alexei Ivanovitch, travaille comme précepteur pour une famille russe aisée. Alexei est un jeune homme passionné par le jeu, qui passe la plupart de son temps dans les casinos de la ville.

Le roman explore les enjeux psychologiques et sociaux du jeu, en particulier la façon dont il peut devenir une obsession destructrice pour ceux qui y sont pris. Alexei est constamment tiraillé entre son désir de gagner de l'argent et sa peur de tout perdre. Il est également attiré par une jeune femme, Polina Alexandrovna, qui est elle-même obsédée par le jeu et qui a des dettes importantes.

Le roman est divisé en deux parties. Dans la première partie, Dostoïevski décrit l'atmosphère de la station thermale et les différents personnages qui s'y trouvent. Il montre comment le jeu peut affecter les relations entre les gens et comment il peut créer des tensions et des conflits. Dans la deuxième partie, l'intrigue se concentre sur Alexei et sa relation avec Polina. Le personnage principal devient de plus en plus impliqué dans le jeu, au point de perdre tout son argent et de devoir emprunter de l'argent à des usuriers.

Casino Royale de Ian Fleming

Casino Royale est le premier roman de la série des aventures de James Bond, écrit par Ian Fleming en 1953. Il combine le jeu à enjeux élevés avec l'espionnage, offrant un récit captivant mettant en valeur les côtés glamour et dangereux de la vie de casino. Il permet aux lecteurs d'imaginer entrer dans un monde rempli de tous les derniers jeux de casino, du bourdonnement des machines à sous, du suspense aux tables de poker et des manœuvres stratégiques du blackjack.

L'intrigue se déroule dans le contexte de la guerre froide, où l'agent secret britannique James Bond est envoyé en mission dans un casino de la Riviera française pour affronter Le Chiffre, un agent soviétique travaillant pour le SMERSH, une organisation secrète russe.

Le roman commence par une partie de baccarat à haut risque entre Bond et Le Chiffre, où les enjeux sont bien plus importants que l'argent. Bond doit gagner à tout prix pour ruiner Le Chiffre et l'empêcher de financer les opérations du SMERSH. Au fil du roman, Bond rencontre plusieurs personnages fascinants, tels que Vesper Lynd, une belle et mystérieuse agent du Trésor britannique, et René Mathis, un agent français qui aide Bond dans sa mission.

En 2006, l’ouvrage a fait l’objet d’une très belle adaptation au cinéma, avec Daniel Craig dans le rôle principal, et une réalisation signée Martin Campbell. Bien que le roman Casino Royale de Ian Fleming et son adaptation cinématographique partagent la même intrigue de base, il existe plusieurs différences significatives entre les deux œuvres.

Tout d'abord, le film a été modernisé pour refléter les temps modernes, avec des gadgets high-tech et des scènes d'action spectaculaires qui n'existent pas dans le livre. Le film met également en vedette Daniel Craig dans le rôle de James Bond, qui apporte une interprétation plus brutale et vulnérable du personnage que celle décrite dans le livre.

Par ailleurs, le film a été considérablement allongé par rapport au livre, avec plusieurs sous-intrigues et personnages supplémentaires qui ne figurent pas dans le roman. Par exemple, le personnage de Vesper Lynd a été développé de manière plus approfondie dans le film, avec une histoire d'amour plus complexe entre elle et Bond.

Ces livres offrent plus que de simples stratégies pour comprendre les règles et gagner au poker ; ils donnent un aperçu de la culture, de la psychologie et de l'attrait du jeu. Des guides théoriques aux récits captivants, la bibliothèque du joueur dispose de ressources pour améliorer la compréhension et le plaisir des jeux de casino. Alors, la prochaine fois que tu voudras approfondir tes connaissances ou profiter d'une lecture passionnante, pense à ajouter l'un de ces livres incontournables à ta collection. Le monde du jeu est vaste et varié et ces livres sont la clé pour découvrir ses nombreux secrets.

Crédits illustration Pexels CC 0