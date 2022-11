Un livre sur l'aventure Poush, lieu de création contemporaine

Initiateurs du projet, Hervé Digne et Laure Colliex, co-fondateurs de Manifesto, ont décidé d’éditer un livre avec la maison d’édition Dilecta afin de célébrer et immortaliser cette première aventure qui aura duré plus de deux ans. En retranscrivant l’élément fondateur de POUSH à Clichy, cette édition a pour but de mettre en avant toute une génération d’artistes reconnus et émergents de la scène internationale. Les artistes Caroline Corbasson, Julian Farade et John Fou présenteront dans le même temps des lithographies originales éditées par POUSH et réalisées par l’Atelier Michael Woolworth.

Un projet salué par le monde de l'art

Après une première expérience à l’Orfèvrerie en 2018-2019, Manifesto a ouvert en mars 2020, dans une ancienne tour de bureaux vacants Porte Pouchet à Clichy, Poush, le premier incubateur d’artistes, accueillant progressivement plus de 220 artistes sur 9 étages, avec le soutien de Sogelym Dixence. Sélectionnés sur appel à candidatures par Yvannoé Kruger, directeur artistique de Poush, les artistes bénéficient d’ateliers de travail mais également d’un programme d’accompagnement artistique, de production et d’un soutien administratif et de communication.

Lieu d’expositions et de débats, Poush rassemble une sélection emblématique d’artistes confirmés ou émergents – plasticiens, designers, curateurs et autres créateurs, installés en solo, en colocation ou via des collectifs – multipliant entre eux collaborations, envies et projets. L'édition du livre Poush permet de célébrer et figer dans le temps la première aventure clichoise de ce lieu singulier consacré à la création contemporaine.

Le bâtiment de Poush Manifesto, des bureaux vacants Porte Pouchet à Clichy

Un livre événement

L'ouvrage Poush est édité par Les Editions Dilecta, maison d’édition spécialisée en art contemporain catalogues (catalogues d’expositions de la Collection Pinault, livres d’artistes, monographies ou encore des éditions limitées de Christian Boltanski, Bertrand Lavier, William Kentridge, Anish Kapoor). 1300 exemplaires sont disponibles, dont 350 exemplaires distribués dans des librairies et bibliothèques spécialisées (musées, centre d’art, écoles d’art...).

Composé de 224 pages, il est réalisé en version bilingue français/anglais. Le graphisme est conçu par Bonjour garçon, studio dont les deux fondateurs, Romain Fritiau et Pierre Tostain, sont résidents à Poush. Afin de financer une partie de l’édition, une collaboration a été mise en place avec les artistes de Poush Caroline Corbasson, Julian Farade, John Fou et le lithographe Michael Woolworth pour la production de 25 multiples par artistes. Chacun des multiples sera ensuite augmenté, numéroté et signé par l’artiste, et vendu avec un exemplaire du livre, lui aussi numéroté et augmenté par la main des artistes.