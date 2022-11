Quentin Tarantino publie une collection d'essais sur le cinéma

Après David Cronenberg, Brian de Palma, ou encore Guillermo del Toro, c'est à Quentin Tarantino de se lancer dans la fiction écrite. Il était une fois à Hollywood, sorti en 2021, fut premier des ventes de la liste des best-sellers du New York Times Best dès sa sortie. En France, il a été vendu à 18.326 exemplaires dans sa version grand-format et à 1940 ex. en poche, d'après Edistat.

Dès 2020, son second ouvrage, de non-fiction cette fois-ci, Cinema Speculation, était annoncé. L'éditeur, HarperCollins, le présentait comme « une plongée en profondeur dans les films des années 70 », inspirée par la critique cinématographique new-yorkaise de cette période.

Voici le résumé de la maison d’édition :

Maintenant, avec Cinema Speculation, le moment est venu et les résultats sont tout ce que ses fans passionnés — et tous les cinéphiles — auraient pu espérer. Organisé autour de films américains clés des années 1970, qu’il a tous vus pour la première fois alors qu’il était jeune cinéphile à l’époque, ce livre est aussi intellectuellement rigoureux et perspicace que joyeux et divertissant. À la fois critique de film, théorie du cinéma, reportage et merveilleuse histoire personnelle, tout est écrit d’une voix singulière immédiatement reconnaissable, en tant qu'elle est celle de Quentin Tarantino. Le tout, sous la perspective de l’un des plus grands praticiens de sa forme d’art de tous les temps.

Cinema Speculation. HarperCollins.

Cette compilation d’essais sur le 7e art est actuellement promue par son auteur aux États-Unis, avec des apparitions tout ce début de novembre à Los Angeles, San Francisco, au Hollywood Theatre de Portland, au Paramount Theatre d’Austin, et à l’hôtel de ville de New York.

À l'occasion de ces rencontres avec le public, Vanity Fair partage des anecdotes du réalisateur de Pulp Fiction, tirées de l’ouvrage. L’une d’elles décrit une de ces grandes expériences cinématographiques. En 1972, le jeune Quentin à 9 ans et se rend dans un cinéma de Los Angeles avec un des petits amis de sa mère. Deux films sont projetés : le premier est sifflé par une partie de la salle. L’impressionnable Tarantino découvre pour la première fois un film chahuté, et plus important, cette interactivité possible entre un long-métrage et les spectateurs.

Le second long-métrage, du réalisateur Jim Brown, est pour lui une révélation : vivant dans un univers « avec sa mère célibataire et deux colocataires », où il « n’avait pas beaucoup d’expérience avec l’énergie masculine », cette « explosion de testostérone » le marque profondément. « C’est bien mieux que de pêcher », s’était-il dit. Il ajoute : « Créer des oeuvres pour un public qui vivra la même expérience que moi devant ce film un samedi soir est ce que j’essaie toujours d’atteindre. »

On apprend également que le classique de l’horreur de Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse, est, selon Quentin Tarantino, un film « parfait ». Il cite d’autres grands titres de son panthéon : Les Dents de la mer, l’Exorciste, Annie Hall, Frankenstein junior, La Horde sauvage ou encore Retour vers le futur, révélant un éclectisme dans ses goûts.

Il compare l’écriture d’un scénario à l’ascension du mont Everest, avant de devoir « sortir et tourner le putain de truc ». Et de nuancer : « Mes décors sont connus pour être les plus drôles d’Hollywood. Les gens de l’IATSE (Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma) veulent travailler sur un projet de Quentin, parce qu’ils savent qu'ils vont s’amuser. »

En 2019, le cinéaste confiait : « J’estime qu’en ce qui concerne les films pour le cinéma, je suis parvenu à la fin du chemin. » Et de continuer : « Je me vois bien écrire des livres de films, et commencer à produire pour le théâtre — aussi, je compte rester créatif. Je pense simplement avoir donné tout ce que j’avais à apporter au cinéma. »

