Énergie : l'État au secours des entreprises et des collectivités

Ce jeudi 27 octobre, le gouvernement a présenté une nouvelle série de mesures destinées à limiter l'impact de la hausse des coûts de l'énergie sur les trésoreries des entreprises, mais aussi sur les dépenses des collectivités territoriales.

Dans un premier temps, le gouvernement a étendu le bouclier tarifaire des particuliers aux très petites entreprises de moins de 10 salariés, deux millions € de chiffre d’affaires et ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA — ce qui représente 1,5 million de TPE, selon le gouvernement. Rappelons que ce bouclier limite la hausse tarifaire à 4 % en 2022, puis à 15 % en 2023.

Un guichet d'aide est également mis en place pour toutes les entreprises, doté de 3 milliards €. Dans les faits, des subventions sont versées aux entreprises pour les aider à régler leurs factures d'énergie, pour une aide « temporaire, ciblée et plafonnée », selon les termes de l'État. Les critères spécifiques pour l'électricité doivent être précisés après la publication par la Commission européenne de son cadre temporaire régissant les règles d’octroi d’aides d’État.

Pour les TPE et PME dont le compteur dépasse 36 kVA - et qui consomment donc beaucoup d'énergie, pourront bénéficier d'un nouveau dispositif d’amortisseur d’électricité en 2023, dès lors que la facture dépasse un niveau de 325 €/MWh. Il se matérialise par une aide forfaitaire sur 25 % de la consommation des entreprises, permettant de compenser l’écart entre le prix plancher de 325 €/MWh et un prix plafond de 800 €/Mwh.

La réduction de prix induite par l’amortisseur électricité sera automatiquement et directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise, et une compensation financière versée aux fournisseurs d’énergie par l’État via les charges de service public de l’énergie. L'aide est plafonnée pour éviter « l’exposition du budget de l’État ».

Enfin, les entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises bénéficieront aussi d'un guichet d'aide pour leurs factures d'électricité dès novembre 2022 et en 2023, dont les modalités seront précisées prochainement. Au total, 10 milliards € sont mobilisés pour les entreprises, et ces différentes mesures seront inscrites dans la loi via des amendements au projet de loi de finances 2023.

Pour les collectivités territoriales, 2,5 milliards € ont été mis sur la table par le gouvernement. Elles pourront bénéficier de l'amortisseur électricité, avec une prise en charge de « 50 % du surcoût de l’électricité, au-delà de 325 MWh », a précisé Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Un « filet de sécurité » empêchera aussi « une perte d’épargne brute de plus de 25 % », pour « prendre en charge 50 % du surcoût d’énergie », au maximum, a ajouté le ministre. L'Association des maires de France (AMF) s'est déclarée satisfaite des propositions, notamment vis-à-vis des communes et intercommunalités, exclues du tarif réglementé de l'électricité.

Un répit pour le secteur du livre ?

Dans le secteur du livre, la hausse des prix de l'énergie s'est couplée à des problématiques d'approvisionnement en papier, qui remontent aux premières années de la crise Covid et, dans une moindre mesure, à la guerre en Ukraine. Récemment, à l'occasion d'une table ronde sur le sujet au Centre national du livre, une estimation établie à 5 % la hausse du coût de fabrication d’un ouvrage sans image, et jusqu'à 30 % pour un illustré.

De fait, un certain nombre d'éditeurs, ces derniers mois, ont augmenté les coûts de leurs parutions, voire revus à la hausse les prix de titres déjà en vente, laissant aux libraires la tâche difficile d'expliquer aux clients et clientes le tarif changé sur le ticket de caisse...

Le principal acteur de la chaine du livre touché par la hausse des coûts de l'énergie est bien sûr l'imprimeur, dont la consommation électrique explose. Intergraf, association professionnelle des acteurs européens de l'industrie graphique, rappelait début octobre que 95 % des entreprises du secteur se classaient comme PME, d'autant plus fragiles aux variations des prix. Elle appelait les législateurs européens et des pays de l'Union à leur proposer des solutions à court et moyen termes.

La hausse des coûts des énergies, du côté des collectivités, a pu laisser craindre des fermetures totales ou partielles d'établissements de lecture publique, à des fins d'économies. D'après l'Association des maires de France et l'Assemblée des Départements de France, aucune mesure de ce type n'a été prise pour l'instant par une collectivité, sachant que les bibliothèques ne sont pas nécessairement les lieux les plus énergivores au sein des communes, intercommunalités ou départements.

Photographie : illustration, Nicole Quevillon, CC BY-NC 2.0