Pourquoi les livres coûteront plus cher aux lecteurs ?

À chaque crise, une seule question : conjoncturelle ou structurelle ? Un mauvais moment à passer ou faut-il s’adapter ? En clair, la crise a-t-elle vocation à s'installer ? Celle du papier, qui se répercute sur la hausse du prix du livre, ne fait pas exception à la règle.

Soucieux d'incarner un groupe de réflexion aux professionnels du livre, en plus d’apporter des aides économiques au secteur, le CNL organisait une première table ronde d’un cycle intitulé « Hausse des coûts : quelles perspectives pour la filière du livre ? » ce lundi 17 octobre.

Une hausse du papier de 100 %

Si l’inflation du prix des livres reste, depuis toujours, globalement inférieurs à l’inflation générale, il reste que le coût d’un ouvrage sans image est en hausse de 5 % et grimpe jusqu’à 30 % pour un illustré.

Ainsi, les éditions Magnani passent certains ouvrages de 25 à 29 € (PPTTC) tandis que ceux des éditions 2024 connaissent un gonflement de 2 €. Les éditions Cheyne choisissent d’augmenter graduellement le prix selon la pagination, mais qui montent bien plus vite. Lors de cette table ronde, seule la maison Cohen & Cohen fait le choix de garder un prix presque similaire, sacrifiant une édition avec un coffret ou reportant des titres – voire rognant sur ses marges. Des « mesurettes », confesse la directrice Sandra Cohen.

Une partie de l’augmentation s’explique par celle du prix de papier, plus rare, mais surtout plus cher (+ 100 % sur un an). Depuis la fin des confinements et du gros de la pandémie, la production en titres (+ 12,5 %) comme en volumes (+ 25 %) grimpe en flèche. Et pour cause, la demande reprend du poil de la bête notamment grâce au pass culture. « La part du papier est de 40 % dans le coût de fabrication d’un ouvrage, mais on atteint presque 60 % », indiquait Isabelle Polouchine, directrice générale déléguée de Média Livres Services. Cependant, la courbe de l’offre penche plutôt dans la mauvaise direction. De nombreux producteurs de papier réorientent leur production vers la fabrication de carton d'emballage, nettement plus attractive.

Jérôme Mielle, directeur d’Artic Paper France, confirme la double-dimension de la crise, structurelle et conjoncturelle. « Le problème dans le papier, et depuis un moment, est déjà d’attirer les investisseurs en raison de la faible rentabilité. En 2019, il y a eu un tournant. Un grand groupe a décidé de quitter le papier graphique pour le packaging : une première. Pourtant, je ne pense pas qu’il y a une pénurie de papier, juste une crise de la disponibilité. Elle sera résolue dans quelques mois avec un retour de la chaîne logistique. »

Jean-Luc Corlet, président du groupe d’imprimerie Corlet, n’avait d’abord pas cru à cette flambée des prix et à ces retards de livraisons. « Le prix est surtout très élastique, avec des modifications en pleine production. On essaye de jouer avec des grammages ou les couleurs pour conserver les tarifs de départ. »

Valoriser le métier

Les solutions restent limitées. Thomas Bout, directeur de la maison d’édition indépendante Rue de l’échiquier met en place des commandes groupées avec d’autres éditeurs « Cela permet de baisser les coûts, mais impose une réorganisation complète. Avant, on payait les imprimeurs 70 à 90 jours après. Avec ce format, on règle à la commande et quelques mois avant. »

« Il y a des tentatives pour trouver des alternatives au papier, souligne Jérôme Mielle. Sauf que la fibre de bois reste la seule solution économique viable. Quant au recyclage, il existe dans ce milieu, mais plutôt rerouté vers le carton ou le papier toilette et pas vers le livre qui reste la partie noble de l’imprimé. » Une situation qui pousse à se tourner vers des solutions à court-terme. « Comme on manque de papier, on ne prend pas toujours les meilleurs, ceux qui vieillissent le moins vite » explique Jean-Luc Corlet.

Outre le papier, s'ajoute la flambée des énergies qui complique le transport, le stockage et les infrastructures. Des éléments dont on redoute qu'ils ne durent, à en croire les objectifs de sobriété pour atteindre la neutralité carbone en 2050. « Heureux » éditeur du rapport Meadows, qui explicite les limites de la croissance dans un monde fini, Thomas Bout estime que « le monde d’avant est terminé, on ne retombera pas dans une situation d’avant la crise. Il faut trouver des solutions en travaillant tous ensemble ».

Julien Magnani, directeur des éditions du même nom, a peut-être une solution. « On rougit un peu trop facilement d’afficher des prix à 30-35 euros pour des beaux ouvrages illustrés alors que ces tarifs sont normaux dans les autres industries culturelles comme les jeux vidéo ou le Blu-ray. Si on communique et valorise le métier autour de l’objet livre, et plus seulement de son contenu, on peut presque tomber dans une compréhension du public. Il faut sortir du domaine du conquistador culturel, de l’ogre quitte à diffuser peut-être moins. »

La fin de l’abondance, donc.

