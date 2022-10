Le succès d'un prix littéraire déchaine une vague de piratage

Dans un post sur Facebook, Shehan Karunatilaka alerte ses lecteurs : une version de son roman non officielle et illégale, en PDF, circule sur les réseaux sociaux. « Le livre a demandé sept années d’écriture, sans compter les heures de recherche, d’application et de travail acharné », explique-t-il. « Si vous souhaitez soutenir et honorer la littérature srilankaise, ne partagez pas une version piratée du livre et dites à ceux que le font d’arrêter. Merci ! »

Le Guardian s’est emparé du sujet, et relaie largement cet appel, « Ne volez pas la Lune », que l’auteur a fait circuler. Et de fait, une simple recherche via Google permet de découvrir des offres illégales, de même que Facebook propose de multiples options pour se procurer gracieusement l’ouvrage.

Cet engouement pour les ouvrages numériques pirates découlerait, en premier lieu, de difficultés d’approvisionnement. Un porte-parole de la maison Sort of Books indique en effet que les livraisons ont été retardées par des problèmes de devises, de frais de douanes et de contrôles des marchandises. La demande ayant débordé totalement la production, les stocks ne peuvent pas répondre aux attentes des lecteurs.

Et dans ce type de gouffre, le piratage devient une alternative à l’impatience. Outre-Manche, l’ouvrage est commercialisé par Sort of Books, mais pour l’Inde, Penguin Random House India dispose des droits. Ce qui inclut également le Sri Lanka… Et dans le pays, l’enthousiasme des lecteurs fut tel que les attentes « sont sans précédent et dépassent très largement la disponibilité », déplore certains libraires.

L'obtention du Booker Prize a ainsi débordé les capacités de production — et les tensions sur l’approvisionnement en papier introduisent d’autres contraintes pour les éditeurs.

Crédits photo : Patrick Pahlke/Unsplash