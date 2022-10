Le chanteur Raphaël publiera son premier roman en janvier

L’artiste de 46 ans a partagé hier sur ses réseaux une photographie des épreuves corrigées de son premier roman, Avalanche (cinq consonnes et quatre voyelles, pour les amateurs), qui compte, seule information sur la future parution, 293.500 signes.

À présent disponible en poche chez Folio, sa première nouvelle, Retourner à la mer, éditée dans la collection Blanche de Gallimard, avait fait sensation, jusqu'à décrocher le prestigieux Prix Goncourt de la Nouvelle. Et une réussite commerciale non négligeable : 25.216 exemplaires en grand format et 18.259 en poche (données : Edistat).

En voici la présentation par l'éditeur :

Son second recueil de nouvelles, L'éclipse, proposait douze nouveaux textes : sorti en septembre 2021, l’ouvrage avait moins passionné, avec 8348 exemplaires (données : Edistat) :

Avec une grande finesse et un sens de l'absurde comme du tragique, il a l'art d'explorer l'âme humaine dans ses minuscules défauts. Qu'il s'agisse d'un couple qui se défait, d'un enfant à qui on a volé l'insouciance, d'un joueur de tennis ayant abdiqué ses ambitions de jeunesse ou d'une femme invisible aux yeux de la société, tous ses personnages semblent impuissants face aux dégâts du quotidien et du temps qui va.

Mais les thèmes les plus graves vont de pair avec une célébration de la nature, du bonheur fugitif de vivre et d'une tendresse cachée parfois là où on ne l'attendait pas. Cette galerie de personnages en situation de crise est donc avant tout une vision sensible de notre monde, un monde incertain où la réalité prend souvent l'aspect d'un rêve éveillé.