Sur les murs de mon ennui. J'écris ton nom” : Banksy

L’année passée, Hugo BD proposait le premier roman graphique signé Francesco Matteuzzi et Marco Maraggi (trad. Laurent Laget) autour du plus connu des street-artists. Humour décapant, messages implacables, Banksy, quel qu’il soit, navigue entre provocation et dénonciation. Jusqu’à autodétruire l’une de ses oeuvres, pourtant vendue aux enchères. Scandale et admiration se mêlent : qui donc ose à ce point défier toutes les règles ?

De l'homme à l'oeuvre

Détenteur d’un compte Instagram, avec plus de 11 millions d'abonnés — mais qui s’en occupe véritablement ? – depuis 2013, Banksy est à l’image de ce XXIe siècle, reflet autant que catalyseur. Il dispose d’une adresse mail, mais ne répond qu’au hasard des messages…

Deux ouvrages sortent ces prochains jours pour raconter ce que l’on tient pour assuré : les œuvres.

Banksy — L’homme derrière le mur, chez Pyramyd, écrit par Will Ellsworth-Jones et traduit par Audrey Favre, plonge directement dans les influences supposées et remonte jusqu’aux premières créations. Dans ce récit illustré et documenté de la vie et de la carrière de Banksy, le journaliste Will Ellsworth-Jones brosse le tableau de son univers et en dissèque les contradictions. Artiste ou vandale, activiste ou vendu, Banksy est désormais un vrai phénomène culturel.

De leur côté, les éditions Place des Victoires proposent le livre de Stefano Antonelli et Gianluca Marziani, plus sobrement nommé Banksy et traduit par Virginie de Bermond-Gettle.

Ce livre raconte la vie et les œuvres du protagoniste incontesté d’un nouveau paradigme de la création. Outsider exemplaire, il fait l’impasse sur la filière du soi-disant monde de l’art, présente son travail non plus aux critiques et aux directeurs de musée, mais directement au public et replace l’œuvre au centre du discours social.

Entre les rats et les singes, les impostures et l’impossibilité d’identifier un faux d’un vrai, Banksy demeure un mystère.

Crédits photo : Dominic Robinson, CC BY SA 4.0