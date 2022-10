Le Petit Tintin : une collection parodique de Qui-Vous-Savez

Le Petit Tintin… rien que le nom m’amuse, dirait Coluche. Comme un clin d’œil directement à la 17e Chambre du tribunal judiciaire de Paris : une manière polie et courtoise de dire qu’attention, la plainte des ayants droit d’Hergé pour contrefaçon ne devrait plus tarder. Car entre Bob Garcia et Moulinsart, un vieux contentieux traîne : en novembre 2009, la justice avait condamné le premier à 48.000 € de dommages-intérêts, contre Moulinsart. En cause, quelques romans (si, si, des romans, et plus précisément des polars) accusés et jugés coupables de contrefaçon, donc de plagiat, ainsi que de « parasitisme commercial ».

Une concurrence jugée déloyale à l’époque, alors que les ouvrages présentaient tout au plus des allusions à l’œuvre originale d’Hervé. Mais on le sait, les dirigeants de ex-Moulinsart devenu Tintinimaginatio, Nick Rodwell en tête, n’apprécient pas qu’on joue avec Tintin ni Hergé sans contractualisation expresse.

D’ailleurs : ActuaLitté a-t-il seulement le droit de citer Tintin sans être accusé de parasitisme ? Diantre… voilà qui colle le vertige.

Valentin, dit Tintin

Mais revenons à nos parodies : Paul Grenier, des bien-nommées Éditions Parodisiaques, explique à ActuaLitté qu’il « s’agit de petits récits parodiques illustrés de 30 pages destinés aux enfants dès 3 ans ». Et ce, autour d’une petite histoire toute mignonne :

Valentin est né avec une bonne bouille toute ronde et une houppette sur la tête. Alors, toute la famille l’appelle Tintin ! Et depuis qu’il a découvert les bandes dessinées de papa, il invente des petites parodies avec son héros préféré.

« Ce sont des parodies, dans lesquelles le petit Valentin invente des histoires amusantes (à la hauteur de ses 3 ans) avec son personnage favori. Les livres proposent un récit suivi, de quelques pages de coloriages », reprend Paul Grenier. « Ils sont vendus au prix de 10 euros — incluant une petite boîte de pastels. Nous les diffusons nous-mêmes pour l’instant, car les quantités restent très limitées. En fin 2022, la collection comptera 9 volumes, avec un album uniquement constitué de dessins à colorier. »

Pour l’heure, les ouvrages sont uniquement disponibles en salon et festivals BD, ou par correspondance. « Les premiers retours de nos petits lecteurs sont enthousiastes », assure l’éditeur. Toute la question demeure : Moulinsart n'avait pas beaucoup d'humour, Tintinimaginato saura-t-il en montrer plus ?

Pour Paul Grenier, l’affaire est entendue : la parodie est « annoncée et assumée […] conforme à tous les codes du genre ». Et de glisser : « Rodwell a déjà perdu deux procès en tentant de faire interdire des parodies. » Mais ne dit-on pas avec malice que jamais deux sans trois ? Voire, pour parodier les Dupont et Dupond : « Et je dirais même plus : “Jamais trois sans deux”. »

Crédits photo : Editions Parodisiaques