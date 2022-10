Le chef Glenn Viel publie son premier livre, sans recettes ni conseils

Se glisser dans la cuisine d’un chef. L’observer, l’interroger, goûter… Et recommencer le lendemain, la semaine ou le mois suivant, le matin tôt et le soir tard. Voilà la méthode de travail d’Anne et Jean-Philippe Garabédian, fondateurs du magazine Le Cœur des Chefs. Ces journalistes culinaires d’immersion ont choisi de prendre le temps pour capter l’essence des cuisiniers, entrer dans leur univers et livrer à leurs lecteurs une autre vision de la gastronomie. Avec bienveillance, pour toujours valoriser le talent et le métier de ces artistes du goût.

Pour son tout premier livre, Glenn Viel, chef de Baumanière (la maison de Jean-André Charial aux Baux-de-Provence) et jury de Top Chef, livre un visage étonnant. Dans le livre, des recettes racontées, des chapitres traitant des cuissons atypiques ou du rapport ludique de Glenn avec ses clients, des anecdotes comme celle des cochons qui s’échappent de leur enclos, et des interludes tels que « Sur le bureau de Glenn il y a… », sorte d’inventaire à la Prévert de tous les objets posés là, qui parlent d’eux-mêmes pour appréhender la personnalité du bonhomme.

« J’ai beaucoup de convictions et peu de certitudes, mais j’avais comme je suis, je ne me fourvoie pas et je ne me mens pas. » Glenn Viel.

Anne et Jean-Philippe Garabédian ont tout capté. La naissance du Cala-lard et des cailloux d’assaisonnement, la renaissance du gigot d’agneau au poivre vert et du gratin dauphinois, la construction de l’atelier de poterie et de la chocolaterie, la plantation du blé, des asperges et des cerisiers, l’installation des poules et des cochons…

En se fondant aussi longtemps dans la cuisine, ils ont également assisté à l’édification de l’intelligente relation entre Glenn Viel et Jean-André Charial — propriétaire de Baumanière, aux moments de complicité de la brigade, aux multiples essais et expérimentations culinaires, aux réflexions tous azimuts sur l’approche des clients, la température des plats ou l’écosystème autour du restaurant…

Ils étaient là, aussi, bien sûr, pour la troisième étoile, dans la salle au moment de l’annonce, dans le taxi sur le chemin des plateaux télé, dans les confidences de la gestion de « la redescente ».

Pour faire honneur à l’originalité de l’ouvrage, ses auteurs ont choisi un format A5 (un vrai livre de chevet !), imprimé en France sur du papier d’excellente qualité, avec dos cousu et couverture sur papier de collection avec une dorure à chaud argent et gaufrage…

Un véritable objet de collection, qui sera disponible à Baumanière, sur le site lecoeurdeschefs.com et dans les meilleures librairies à partir du 18 novembre, (grâce à la complicité d’Anne et Jean-Philippe avec les Éditions La Fabrique de l’Épure), et notamment la Librairie Gourmande.

Crédits photo : Jean-Philippe Garabedian