Le Grand Est recherche sa direction des affaires culturelles

Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, a nommé Christelle Creff à la tête du service des musées de France de la direction générale des patrimoines et de l’architecture, à compter du 1er octobre 2022. En conséquence, à compter de cette même date, le poste de directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand Est se trouve vacant.

Dotée de 255 emplois affectés sur plusieurs sites, la direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent.

Ses missions relèvent donc de la connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore de la promotion de la langue française et des langues de France.

Le titulaire du poste devra avoir une très bonne connaissance et une solide expérience du pilotage, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques culturelles. Il devra faire preuve d'une aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation afin de travailler dans les meilleures conditions avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales et les différents acteurs culturels. Il devra disposer d'une forte capacité de dialogue social et être en capacité de mobiliser les équipes de la direction régionale.

La durée d'occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de six ans. Christelle Creff, pour sa part, avait été nommée à la direction régionale des affaires culturelles en 2018.

Photographie : le Palais du Rhin, siège de la Drac Grand Est (patrick, CC BY-SA 2.0)