Nouveau conseil d’administration pour l'ANEL, Jean-François Bouchard élu président

Les membres de l’ANEL ont choisi de confier la présidence à Jean-François Bouchard. C’est un retour à ce poste pour le directeur du Groupe Fides, qui été président de l’ANEL de 2012 à 2014, mais dans un contexte différent, puisque le gouvernement du Québec a adopté en juin dernier une nouvelle loi sur le statut de l’artiste, qui aura des incidences sur le domaine de la littérature.

Anne Migner-Laurin (Éditions du remue-ménage) a été réélue au poste de secrétaire-trésorière, Elodie Comtois (Écosociété) a été élue au poste de représentante de Québec Édition, alors que Geneviève Pigeon (L’instant même) et Frédéric Brisson (Éditions David) l’ont été aux postes d’administratrice et d’administrateur. Élus l’an dernier, Gautier Langevin (Front Froid/Nouvelle adresse) et Mariève Talbot (Groupe d’édition la courte échelle) poursuivront leur mandat d’administrateurs, et Véronique Fontaine (Fonfon) comme vice-présidente. Trois éditrices ou éditeurs seront cooptés au cours des prochains jours pour compléter la composition du conseil d’administration.

« L’ampleur des défis auxquels nous faisons face ne fait que croître. Forts de la cohésion de nos membres, nous allons continuer de bâtir, avec tous nos partenaires, des solutions inédites qui renforcent la place du livre et de la lecture dans la culture de nos contemporains. Comme nous le faisons depuis 30 ans! » a affirmé Jean-François Bouchard.

Le président sortant, Arnaud Foulon (Groupe HMH), a reçu une motion de félicitations et des remerciements chaleureux de ses confrères et consœurs pour son engagement des quatre dernières années. Merci Arnaud!

Aline Côté nommée membre honoraire

Membre du premier comité sur le droit d’auteur de l’association, formé en 2006 et dont elle a assuré la présidence pendant 5 ans, Aline Côté (Éditions Berger) s’est démarquée par son engagement remarquable au fil des ans en déployant des actions sur plusieurs fronts et en défendant un des éléments le plus précieux du métier d’éditeur·trice : le droit d’auteur.

Représentations politiques, rédaction de mémoires et de recherches, participation à des événements nationaux et internationaux d’envergure et plus encore, Aline Côté a mené une véritable bataille pour la défense du droit d’auteur. Visionnaire, elle avait vu juste quant aux dangers, pour les créateurs et les ayants-droits de l’ajout, par le gouvernement canadien, de nombreuses exceptions à la loi sur le droit d’auteur. Plus de 10 ans après la réforme de 2012, l’ANEL poursuit les travaux d’Aline Côté en exigeant que le gouvernement colmate les brèches d’une loi mal ficelée, qui met à mal l’industrie du livre.

Il y a 30 ans, l’Association des éditeurs (ADE) et la Société des éditeurs de manuels scolaires du Québec (SEMSQ) fusionnaient pour donner naissance à l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) que l’on connaît aujourd’hui. « Que de chemin parcouru en une génération! affirme le président sortant Arnaud Foulon. Le nombre de maisons d’édition et de titres publiés a explosé, la part de marché du livre québécois n’a cessé de croître, les auteurs et autrices d’ici n’ont jamais été autant traduits et diffusés sur les marchés internationaux, et le livre numérique s’est imposé dans notre industrie alors que le livre audio et le livre accessible cognent à la porte. »

