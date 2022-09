Demo Defense : l'application qui lutte contre la censure en bibliothèque

Martha Hickson est connue dans le New Jersey pour avoir contesté l’interdiction de cinq ouvrages présents sur les étagères de sa bibliothèque scolaire. Thèmes ou personnages LGBTQ+, ces titres étaient liés à la « théorie critique de la race » ou au mouvement Black Lives Matter... bref, inadmissibles.

En 2021, la bibliothécaire avait subi un harcèlement intense : commentaires diffamatoires – lors d’une réunion du conseil scolaire –, email haineux envoyés sur son compte professionnel, ostracisation de la part de ses collègues et bien d’autres manifestations. Pour le courage qu'elle opposa, elle fut saluée du prix Lemony Snicket for Noble Librarians Faced with Adversity en juin dernier.

L’American Library Association explique d'ailleurs : « Malgré cette adversité, Hickson a persisté et persévéré dans sa défense inébranlable du droit de ses élèves à la liberté intellectuelle et celui de lire, notamment en mobilisant un des alliés pour qu'ils assistent aux réunions du Board Of Education. Elle a recueilli des témoignages d'élèves LGBTQ+, en engagé un auteur local David Levithan pour rédiger une déclaration de soutien. Elle a même consulté et offert des conseils sur les batailles contre la censure à la communauté des bibliothèques dans son ensemble. »

Un investissement de tout instant que salue largement l'organisation syndicale : « Lors de la réunion de janvier du BOE, la résolution d'interdire les cinq livres en question a été effectivement rejetée, et tous les livres contestés sont fièrement demeurés sur l'étagère de la bibliothèque de North Hunterdon High School. »

Une bonne leçon

Afin de venir en aide à ses collègues du scolaire ou du publique, la bibliothécaire a mis au point une collection qui détaillent comment résister à la censure mais surtout, la dénoncer. C’est une société de logiciels basée à Boston, iorad, qui l'a par la suite contactée : son outil fournit une solution simple et rapide pour créer des tutoriels et des pas-à-pas sur Internet. Banco : les guides se numériseraient pour une plus large diffusion.

Martha Hickson explique au site NJ : « Après les difficultés rencontrées l’année passée, j’ai travaillé dur pour que cette expérience – cette défense des livres menacés – se change en outil pédagogique pour les autres. Iorad me donne l’opportunité d’apprendre aux autres à signaler toute attaque, avec une solution technologique astucieuse qui améliore l’enseignement et les opérations de la bibliothèque. »

Arlen Kimmelman, directrice de l’engagement des programmes d’Iorad et ancienne bibliothécaire scolaire, a donc collaboré avec Hickson pour développer Demo Defense. Il se présente sous la forme de tutoriels : au menu, une option pour signaler les tentatives d’interdiction de livres, et un appel aux dons à des organisations qui luttent pour la liberté d'expression.

Selon Hickson, la semaine des Banned Books, qui se tiendra du dimanche 18 au dimanche 24 septembre prochain, serait plus importante que jamais. Au cours de cette semaine, les livres interdits aux Etats-Unis sont largement valorisés et promus : « Cette Semaine est un évènement annuel célébré par les écoles, les bibliothèques, les musées et les librairies à travers le pays : on revendique la liberté de lire et d’accéder à l’information comme le stipule le premier amendement. »

Dossier : Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Crédits photo : nataliesap (CC BY-NC-ND 2.0)