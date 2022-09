Le romancier espagnol Javier Marías meurt à l'âge de 70 ans

Membre de l'Académie royale espagnole depuis 2006, Javier Marías comptait parmi les institutions littéraires espagnoles et avait publié en mars 2021 son seizième roman, Tomás Nevinson. Son éditeur hispanique, Alfaguara, a confirmé le décès de ce touche-à-tout littéraire, qui fut également traducteur de Laurence Sterne et chroniqueur dans les pages du quotidien El País.

Né en 1951, Javier Marías grandit dans une famille très littéraire, avec un père philosophe et républicain — emprisonné pour une courte durée après la Guerre d'Espagne — et une mère éditrice et traductrice. Porté vers l'écriture, le déclic viendra pourtant d'un séjour dans l'appartement parisien de son oncle, producteur de films érotiques et horrifiques.

Âgé de vingt ans seulement, Marías met le point final à Los dominios del lobo, inspiré par ce séjour, et publie son premier livre, très inspiré par les productions cinématographiques américaines des années 1940 et 1950.

Écrivant et traduisant, il enseigne également au sein de l'Université Complutense de Madrid, et obtient un grand succès public et critique en 1992 avec Corazón tan blanco (Un cœur si blanc, traduit par Anne-Marie et Alain Keruzoré, Rivages).

Entre 2002 et 2007, il se lance dans une grande fresque historique et intimiste, Ton visage demain, qui, en trois livres, embrasse la Guerre civile espagnole (1936-1939) et son propre récit familial. Les trois livres sont publiés par les éditions Gallimard, dans une traduction française de Jean-Marie Saint-Lu.

Couvert de récompenses, Javier Marías s'était offert le luxe de refuser le Prix national de littérature narrative qui avait été attribué à son livre Los enamoramientos en 2012. Il avait expliqué ne pas souhaiter être un auteur « soutenu par tel ou tel gouvernement » en acceptant cette récompense décernée par le ministère de la Culture.

Traduits en 46 langues, ses livres ont été publiés dans 59 pays. Son dernier livre publié, ¿Será buena persona el cocinero?, compile des chroniques publiées dans le journal El País entre 2019 et 2021 (il en aura publié près de 1000 au total). Des écrits réguliers qui tranchaient avec la personnalité de l'auteur, qui expliquait le choix de l'écriture par l'envie « de ne pas avoir de patron, de ne pas se lever tôt et de ne pas avoir d'emploi du temps »...

Photographie : Javier Marías, en 2018, capture d'écran YouTube