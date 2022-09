Aborder l'Imaginaire par ses Rivages...

Howard Phillips Lovecraft, maître de l’horreur, option tentacules et cités englouties, aura construit un panthéon de divinités toutes plus malfaisantes et dangereuses, les unes que les autres. Mondialement reconnu, HPL de son petit nom, l’œuvre du romancier américain fait déjà l’objet de multiples adaptations en mangas, BD ou réédition et nouvelles traduction. Mais la Pléiade, on n’osait y songer… et le 1er avril est trop loin.