Briseuse de mythes”, Barbara Ehrenreich s'en est allée

« Elle était prête à partir », a tweeté Ben Ehrenreich. Et d’ajouter : « Elle n’a jamais été très attirée par les pensées et les prières, mais vous pouvez honorer sa mémoire en vous aimant les uns les autres et en vous battant comme de beaux diables. » Elle avait récemment subi un accident vasculaire cérébral.

Optimisme et économie de marché

Née à Butte, dans le Montana, Barbara Alexander grandit dans une famille de syndicalistes démocrates. D’abord enseignante-chercheuse, elle s’engage en parallèle dans le mouvement féministe, rédigeant des brochures et participant à des conférences thématiques à travers le pays. À cette époque, elle coécrit un texte avec son mari, John Ehrenreich, sur l’activisme étudiant, Long March, Short Spring (Longue marche, court printemps).

S’ensuivront la publication de plusieurs ouvrages, articles de journaux et de magazines pour des titres comme le New York Times, The Nation ou Vogue. Elle y pourfend l’individualisme, la religion organisée, l’économie dérégulée, et « le pouvoir de la pensée positive ».

Elle s'engage aussi résolument pour le droit à l’avortement, question qui prend tout son sens aujourd’hui à l’heure de la fin de l’arrêt Roe Vs Wade. Sa bataille contre le cancer du sein il y a des années, a inspiré un livre de 2009, Bright-Sided, dans lequel elle critique un certain optimisme américain face à toutes les problématiques du pays.

Elle a notamment écrit sur le sujet : « La pensée positive s’est révélée utile comme apologie des aspects les plus cruels de l’économie de marché. Si l’optimisme est la clé du succès matériel, et si vous savez obtenir une vision optimiste grâce à la discipline de la pensée positive, alors il n’y a aucune excuse pour l'échec. Le revers de la positivité est donc une dure insistance sur la responsabilité personnelle. »

Pour Nickel and Dimed, traduit par Pierre Guglielmina pour Grasset en 2004 sous le titre, L’Amérique pauvre. Comment ne pas survivre en travaillant, elle est employée dans différents postes payés au salaire minimum, afin d’éprouver l’existence d’un travailleur pauvre.

Parmi les autres ouvrages de l’auteure traduits en français, on peut citer, On achève bien les cadres. L’envers du rêve américain (trad. Marie-France Girod), paru chez Grasset en 1997, ou Sorcières, sages-femmes et infirmières. Une histoire des femmes soignantes (trad. L. Lame), et Fragiles ou contagieuses. Le pouvoir médical et le corps des femmes (trad. Marie Valera), tous deux publiés aux éditions Cambourakis, respectivement en 2015 (dans une nouvelle édition) et 2016.

Crédits photo : David Shankbone (CC BY-SA 2.0)