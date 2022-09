Au Québec, faire de la lecture une priorité nationale

Près de la moitié des Québécois rencontrent encore aujourd’hui encore des difficultés de compréhension à la lecture d’un texte complexe. Bien que cette proportion soit tombée de 53,2 % à 47,8 % entre 2012 et 2020, cela reste une statistique alarmante. D’après le média Le Devoir, cette progression aurait été permise par « le remplacement des générations des plus âgées par une cohorte de jeunes plus scolarisés ».

Les résultats de l’étude, commandée par le Fonds de solidarité FTQ, publiées en mars 2021, démontrent que l’analphabétisme touche toutes les classes sociales, tous les groupes d’âge et toutes les régions du Québec sans distinction. Une difficulté de compréhension qui coûte des milliards à l’État et dont les causes et conséquences altèrent l’ensemble de la société.

Brigitte Bilodeau, première vice-présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, développe : « Au Canada, le Québec se classe au 10e rang des territoires et provinces pour la compréhension des textes écrits. »

Une priorité nationale

Ainsi le 23 avril dernier, lourd de ces constatations, à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, s’est réunie autour de la table l'organisation de l'interprofession Livres Québec, constituée de six organismes du secteur du livre. Elle avait interpellé les différents partis politiques afin que ces derniers s’engagent à faire de la lecture une priorité nationale pendant un an, au moins, à travers une lettre ouverte.

Au cœur de cet appel, une recommandation principale : « la mise sur pied d’un comité spécial, pluridisciplinaire et interministériel, qui décidera des actions à mener et des sommes significatives à y consacrer ». Livres Québec se félicite donc de voir apparaître sur la plateforme électorale de Coalition Avenir Québec un engagement allant dans ce sens pour l’année 2023. Le parti entend allouer un budget de 52 M$ à ce chantier.

Directeur général de l’UNEQ, Laurent Dubois a réagi à la nouvelle dans un communiqué : « Les bienfaits de la lecture ne sont plus à prouver : réussite scolaire, employabilité, esprit critique, culture générale, ouverture d’esprit, détente et gestion du stress. Seuls une véritable volonté politique et un travail interministériel permettront de positionner la lecture comme un véritable enjeu de société. »

Une volonté politique

La CAQ entend investir 10 millions dans une campagne de sensibilisation à la lecture. Les membres de la coalition commentent également la situation, rapporte La Presse : « Le taux de littératie des Québécois est alarmant. Selon la Fondation pour l’alphabétisation, 53,3 % des Québécois vivent des enjeux sévères de littératie. Pour leur part, les élèves québécois ont des résultats en lecture inférieurs à la moyenne du Canada. »

Parmi les mesures, on peut également citer une aide d'un montant annuel de 300 $ canadien qui sera alloué à chaque enseignant du Québec afin d’acheter des livres d’auteurs québécois pour leurs classes. Une mesure bienvenue qui vient s’ajouter aux enveloppes déjà fournies aux écoles pour les bibliothèques scolaires.

Enfin la coalition met en avant le soutien à « différentes initiatives en faveur de la lecture et de l’accès aux livres », passant par exemple par l’amélioration des « outils pour aider les parents à développer le goût de la lecture de leurs enfants à la maison, de nouvelles activités dans les bibliothèques municipales, des projets de bibliothèques mobiles, des activités en entreprise [ou en créant] un site internet avec des recommandations de lecture ».

Crédits photo : Adam Winger / Unsplash