Les Bourses-Emmanuèle Bernheim récompenseront 3 écrivains émergents en 2022

En 1999, l’écrivain Alexandre Jardin imagina une association à même de diffuser la lecture auprès du plus grand nombre. Lire et Faire Lire vit le jour, accompagnée par la Ligue de l’Enseignement et l’Union nationale des associations familiales. 23 ans plus tard, des milliers de bénévoles répondent à l’appel, pour garantir ce lien intergénérationnel autour des livres.