Le manga Elden Ring simultraduit en français par Mana Books

L'œuvre dérivée est une série manga, avec un fort penchant humoristique que l'on n'aurait pas forcément associé, de prime abord, avec le monde sombre et parfois glauque d'Elden Ring, conçu par des habitués du genre, le studio japonais FromSoftware.

Écrite et dessinée par Tobita Nikiichi (Monster x Monster, Le quotidien d’une épée maudite), cette série raconte une histoire ancrée dans l’univers du jeu, « et les fans prendront plaisir à retrouver les lieux, personnages et boss rencontrés pendant leur aventure », assure l'éditeur français Mana Books.

Le résumé de l'éditeur pour Elden Ring :

Dans le monde sombre et dangereux de l’Entre-terre, l’illustre Cercle d’Elden, source vitale de l’Arbre-Monde, fut brisé. Après la nuit des Couteaux Noirs et l’Éclatement, la Grâce, perdue depuis longtemps se fait entendre à nouveau. Notre histoire commence au réveil d’un jeune homme amnésique, vêtu de simples sous-vêtements. Ce dernier est aidé par une jeune femme mystérieuse, Melina, qui l’invite à suivre ses conseils pour atteindre l’Arbre-Monde et accomplir sa destinée. Au vu des capacités de ce « Sans-éclat », le chemin s’annonce bien plus compliqué que prévu…

Mana Books a déjà publié des titres dérivés de jeux FromSoftware, notamment Dark Souls et Sekiro. Ce dernier avait aussi été adapté en manga. « Les jeux de FromSoftware ont toujours su faire battre mon cœur de joueur, par leurs graphismes à couper le souffle et l’originalité d’une narration morcelée qui est suggérée, sans jamais être imposée. Avant sa sortie, Elden Ring avait déjà remporté huit prix, dont celui du plus attendu de l’année », admet Erwan Roux, responsable éditorial de Mana Books.

« Lorsque les premières planches du projet nous ont été présentées par l’éditeur japonais, je n’ai pas hésité une seconde. J’ai été séduit par le pari réussi de marier cet univers dangereux, sombre et inquiétant qui me passionne, avec l’humour décalé de Tobita Nikiichi », poursuit-il.

Les chapitres en version française sortiront 24 à 72 heures maximum après la version japonaise et les trois premiers chapitres seront disponibles gratuitement pendant 6 mois.

Il est possible de découvrir les premiers chapitres de l'aventure gratuitement, à cette adresse.