Podcast : autrices et auteurs invités à s'enregistrer

Doté de 500 000 euros en 2022, ce dispositif vise à accompagner les autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques dans l’écriture ou la réécriture d’œuvres sonores originales nécessitant un travail de recherche et d’écriture approfondi, qu’il s’agisse de fictions, de documentaires, ou de formats hybrides et innovants.

Il favorise la diversité et la qualité éditoriales en suscitant de nouveaux projets et en permettant à de nouveaux talents d’émerger. Il cible les autrices et auteurs, dont le potentiel de rémunération est encore faible à ce jour.

Cette deuxième édition fait suite au vif succès rencontré par la première : 113 projets, sélectionnés parmi les près de 1 300 dossiers reçus par le ministère de la Culture, sont accompagnés.

La commission chargée de la sélection des projets, présidée par Guillaume Gallienne, vice-présidée par François Hurard et composée de professionnels du secteur du podcast et de la création radiophonique, se réunira au second semestre 2022.

Les projets sont sélectionnés au regard de la vision singulière qu’ils expriment, qu’il s’agisse du sujet abordé ou du style, par la commission susmentionnée. Les lauréates et lauréats recevront une subvention forfaitaire allant de 3000 à 5000 €.

La présentation de l’appel à projets et le formulaire de candidature (ouvert du 13 juillet au 14 août 2022 inclus), ainsi que le rapport du jury 2021, sont disponibles ici.

crédits photo TheAngryTeddy CC 0