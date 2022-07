Un premier semestre à 670 millions € pour l'industrie du livre italienne

2021 fut une année record en France : 3,078 milliards € de chiffre d’affaires d’après les données des éditeurs membres du Syndicat national de l’édition. Pour autant, la période janvier-juin 2022 accuse un recul de 5 % en valeur, comparativement à celle de l’an passé. Avec pourtant un niveau d’activité supérieur de 10 % à 2019, indiquait le cabinet GfK.

La BD, encore la BD

Pour les six premiers mois de 2021, le Bel Paese ne dit pas autre chose : 4,2 % de recul, mais 14,7 % de mieux qu’en 2019, en termes de chiffre d’affaires. Pour les exemplaires, une chute de 3,6 %, mais 14,5 % de ventes de plus qu’en 2019. De quoi garder un léger sourire.

« Cette baisse est due à la diminution des ventes sur les canaux internet, partiellement compensée par la reprise des librairies physiques », analyse Ricardo Franco Levi, président de l’AIE. « La situation économique reste difficile, mais les éditeurs, malgré la hausse de l’inflation et la crise persistante du papier, n’ont pas aligné leurs prix. »

Dans le détail, du 2 janvier au 19 juin, librairies, vente en ligne et grande distribution ont réalisé 670 millions € de CA, soit 30 millions de moins qu’en 2021, mais 86 de mieux qu’en 2019. Or, dans le détail, la vente en ligne réalise 284,8 millions, soit 43 millions € de pertes. Elle recule donc en parts de marché, passant de 47 % à 42,5 %, quand la librairie physique, elle, grimpe de 47,8 % à 52,8 %. La grande distribution demeure à 4,7 %.

À LIRE: L’explosion de la BD en Italie : "le langage le plus contemporain"

Sur les segments éditoriaux, la BD reste en croissance, avec 23,7 % de mieux que l’an passé et 245,7 % de plus qu’en regard de 2019. La fiction étrangère affiche elle aussi 4,6 % de croissance (26,2 % par rapport à 2019). Et dans les 10 meilleures ventes, un certain Joël Dicker prend la 6e place, traduit par Milena Zemira Ciccimarra et paru à La Nave di Teseo, avec Il caso Alaska Sanders.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0