Internet Archive : les éditeurs américains tentent l'action en référé

En des termes fleuris, le document présenté à la cour montre que la numérisation de masse illégale, l’affichage public ainsi que la diffusion d’œuvres sous droit entrent en violation directe de la législation. Et pire, provoquent une concurrence immédiate avec les ventes d’ebooks, attendu que l’Internet Archive — à travers son outil Open Library — offre gratuitement les documents.

L’accusé, en outre, fait partie d’une entreprise commerciale qui bénéficierait de cette manne illégalement – entre 2011 et 2020, Internet Archive aurait gagné 30 millions $ auprès des établissements de prêt pour la numérisation des collections.

Les plaignants — Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, Penguin Random House et Wiley —, de leur côté, intentent cette action suite aux refus d’Internet Archive de cesser ses activités.

Pour les auteurs, la perte serait significative, clament les éditeurs. Oubliant de préciser qu’elle ne l’est pas moins pour eux, peut-être. Dans la plainte sont recensées 127 œuvres de fiction et non-fiction, d’écrivains comme Toni Morrison, Malcolm Gladwell ou Ann Patchett. Un simple échantillon, sur les 33.000 titres que propose Internet Archive, identifiés par les éditeurs. Et finalement, une goutte d’eau, en regard des millions d’autres ouvrages référencés.

Un monde de pirates

Au moment du premier dépôt de plainte, poursuit l’Association of American Publishers, près de 1,3 million de livres auront été illégalement numérisés. À ce jour, on en compterait plus de 3 millions, toujours protégés par le copyright.

Si les bibliothécaires, comme les libraires, jouent un rôle essentiel dans la promotion du livre, Internet Archive, estime l’AAP, encourage les établissements publics à enfreindre les lois. Alors que les éditeurs proposent leurs ouvrages en numérique à travers des services légaux, pour que le prêt soit accessible aux usagers, Open Library vient bousculer toute la chaîne. Et de déplorer ce mantra que le site répète : devenir partenaire d’Internet Archive « assure qu’une bibliothèque n’aura pas à racheter la même œuvre à plusieurs reprises, du fait d’un changement de format ».

Il est vrai que, derrière cette critique, se cache un modèle économique imposé par les éditeurs : ces derniers fixent des tarifications exorbitantes pour l’achat de titres numériques. De la sorte, les maisons et groupes maintiennent une pression économique forte sur les bibliothèques tout en bénéficiant d’une manne d’argent public.

Enfin, les éditeurs fulminent contre ce qui leur apparaît comme une réécriture de la législation. En effet, Internet Archive a mis en place un « prêt numérique contrôlé », notion sans aucun fondement juridique — et qui ne serait qu’une tentative de rationaliser et légitimer ses actions illégales. « En fait, IA sabote les marchés et les modèles économiques », pointe l’association, « privant les auteurs et éditeurs de leur capacité de contrôler la manière et la période où les œuvres sont proposées au public ».

Et de conclure : « IA n’investit pas dans la création des œuvres littéraires qu’elle distribue et ne semble pas mesurer l’impact de ses actions sur la qualité ni la vitalité des créateurs qui œuvrent dans le monde des idées. »

