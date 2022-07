Rachel Cordier nommée nouvelle Directrice générale d'ALCA Nouvelle-Aquitaine

Ancienne trésorière d’ALCA entre 2017 et 2019 et forte d’une expérience dans la direction de structures culturelles, Rachel Cordier aura pour mission de renforcer la collaboration de l’agence avec les institutions publiques et les professionnels par l’élaboration d’outils et de démarches d’accompagnement, de formation, de communication, de partenariat ou encore d’expertise dans le champ du livre, du cinéma et de l’audiovisuel.

Actuellement directrice adjointe du Capc, musée d’art contemporain de Bordeaux, Rachel Cordier a copi- loté l’élaboration du projet scientifique et culturel du Capc pour la période 2022 à 2026 et sa labellisation, par le ministère de la Culture, en tant que centre d’art contemporain d’intérêt national.

Auparavant, elle a dirigé Agec&co, groupement d’employeurs de la culture et de l’économie créative de Nouvelle-Aquitaine, et le pôle de compétence « Culture et Richesses Humaines », au sein duquel elle a conçu et mis en œuvre des dispositifs d’accompagnement de l’emploi et de l’entrepreneuriat culturels. Elle a contribué à la reconnaissance du pôle par les politiques publiques de soutien à la culture (contrats de filière régionaux, fonds social européen...) et a renforcé la dynamique de partenariats avec Pôle Emploi, les agences et réseaux professionnels des secteurs du cinéma, de la musique, du spectacle vivant, du livre et des arts visuels.

Rachel Cordier a également été à l’initiative de la création d’une société coopérative de formation et de conseil dans le secteur culturel.

Très engagée dans le développement de l’économie sociale et solidaire, Rachel Cordier est membre du comité des engagements ESS de France Active Nouvelle-Aquitaine, depuis cette année, et a été présidente de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Cress) de Nouvelle-Aquitaine entre 2018 et 2019.

Bruno Boutleux, président d’ALCA se réjouit de l’arrivée de Rachel Cordier à la tête d’ALCA et se déclare confiant sur ses capacités à accompagner et consolider le développement de la politique régionale des- tinée à soutenir et valoriser les filières du livre et du cinéma sur tous les territoires néo-aquitains avec les directions du livre, du cinéma et l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l’agence.

crédits photo : ALCA