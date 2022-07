Laurence Faron et Cécile Térouanne élues co-présidentes du groupe Jeunesse

Le Syndicat national de l'édition est l'organe professionnel représentatif des éditeurs français. Avec plus de 700 adhérents, il défend l'idée que l'action collective permet de construire l'avenir de l'édition, le droit d'auteur, la liberté de publication, le principe de prix unique du livre, la diversité culturelle... Il contribue à la promotion du livre et de la lecture.

Le syndicat a aujourd'hui fait le choix d'élire ces deux figures de l'édition à la tête du groupe Jeunesse du SNE, qui réunit plus de 50 éditeurs, et nourrit un dialogue constant avec les ministères afin de développer la place du livre et de la littérature Jeunesse dans les cursus de formation des enseignants et dans les médias.

Elles succèdent à Marion Jablonski, Directrice des départements Jeunesse et Bande dessinée d’Albin Michel, qui présidait le groupe depuis 2020 aux côtés de Thierry Magnier, Directeur des Éditions Thierry Magnier, vice-président.

« L’édition pour la jeunesse a gagné sa place économique en France et à l’international, et son dynamisme n’est plus à démontrer. Il lui reste à gagner une place à sa mesure dans les médias, les prix, les programmes scolaires et dans tous les salons...

Le livre et la lecture résistent au tout écran, les rayons jeunesse en librairie sont même sortis renforcés de la pandémie. Toutefois les mutations qui traversent nos sociétés n’épargnent pas notre secteur et les pénuries et hausses de prix des matières premières et de l’énergie viennent fragiliser les structures jeunes et souvent isolées, comme les maisons adossées à des groupes.

L’importance du livre et de la lecture dans la formation des jeunes esprits et des futurs citoyens n’est pas contestée en France. Pourtant, l’inventivité, la créativité, la diversité des opinions, qui font la richesse et l’enjeu de la littérature pour la jeunesse ne sont rien si elles ne peuvent atteindre leur lectorat. Le soutien à la chaîne du livre et une véritable volonté politique de formation et de médiation restent indispensables.

Notre ambition aujourd’hui est de poursuivre l’action d’un Groupe jeunesse qui s’est toujours montré entreprenant et solidaire. Le tandem que nous formons prend tout son sens dans ce contexte mouvant où la diversité éditoriale a besoin de tous ses talents, et ces talents de liberté pour s’exprimer », déclarrent Laurence Faron et Cécile Térouanne.

crédits photo © Roman Pons-Prades