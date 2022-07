TVA : 5,5 % sur le livre, suffisamment bas pour Rima Abdul-Malak

Quatre grands dossiers qui préoccupent la profession : ainsi Anne Martelle a-t-elle accueilli la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, qui intervenait après son collègue Christophe Béchu, maire d'Angers et ministre délégué chargé des Collectivités territoriales. Le discours de ce dernier, aux allures de stand-up pour vanter la cité angevine, a détendu toute la salle — aucun élément probant n'en est sorti, toutefois, y compris sur la question du rabais de 9 % sur les acquisitions de livres des bibliothèques.

Sur ces dossiers — la fixation du tarif des frais de port, la fusion Vivendi/Lagardère, la revalorisation des salaires en librairie et la baisse tendancielle de la lecture, Rima Abdul-Malak a apporté des réponses plutôt prudentes, s'appuyant surtout sur le bilan de l'action de l'État pour les librairies.

Le Pass Culture, évidemment, mais aussi les aides de l'État et du Centre national du Livre ont ainsi été mises en avant, assez logiquement, par la ministre de la Culture, qui indique que son « défi n°1, aujourd'hui, est celui de la jeunesse ». Outre le fameux Pass, l'opération Jeunes en librairie, le livre offert en CM2 ou encore le quart d'heure lecture font partie du bilan du mandat précédent d'Emmanuel Macron — dont elle était la conseillère culture —, plutôt favorable aux libraires.

« Les lecteurs d'aujourd'hui seront les lecteurs de demain », estime Rime Abdul-Malak. « La magie du métier de libraire opère quand, une fois entrés dans la librairie, des jeunes venus pour des mangas ressortent avec d'autres livres en plus, et pas forcément des mangas. »

« Toutes les négociations sont compliquées »

Si la ministre de la Culture se dit « préoccupée » par « la concentration dans l'édition » et assure de la vigilance de l'État, il est évident que la latitude de ce dernier sur le dossier Edithachette est limitée, autant par volonté politique que pour des raisons de libre entreprise. C'est la Commission européenne qui doit désormais donner son avis sur la transaction.

L'action de l'État sur les rémunérations des libraires, que le SLF juge trop faibles pour « les compétences et l’investissement » des professionels, sera aussi limitée. Lors d'un point presse, la résidente de la rue de Valois a exclu une intervention « dans les discussions sur les salaires, parce que je ne suis pas sûre que cela soit le rôle de l'État ».

Sur la fixation d'un tarif plancher des frais de port — la proposition de l'Arcep « n'a convaincu personne, sauf Amazon », d'après Anne Martelle -, Rima Abdul-Malak indique attendre l'avis de l'autorité de régulation, en espérant que « l'esprit de la loi » ne sera pas déformée dans le processus.

Au sujet du double enjeu de la baisse tendancielle de la lecture et des conséquences de l'inflation, Rima Abdul-Malak, au-delà des initiatives du gouvernement, n'a pas esquissé de nouvelles mesures. Évoquée par nos soins auprès de la ministre, la possibilité d'une baisse de la TVA sur le livre imprimé ou numérique (de 5,5 % actuellement) est visiblement exclue, Rima Abdul-Malak estimant que le taux est suffisamment bas. Rappelons que l'Union européenne a ouvert la possibilité aux États d'appliquer un taux super-réduit à 2,1 %, voire un taux zéro...

Difficile de ne pas croiser la ministre de la Culture, enfin, sans évoquer la réforme chaotique de la Bibliothèque nationale de France, qui portait sur les horaires de communication directe des documents, mais a rapidement débordé sur les conditions de travail des agents. D'après Rima Abdul-Malak, l'établissement n'a pas fait « machine arrière sur la réforme : nous en avons rediscuté avec l’ensemble de l’équipe dirigeante de la BnF, pour proposer un compromis au conseil d'administration et au conseil scientifique, et aboutir à un apaisement de la situation et à un juste milieu, il me semble, pour préserver le travail des chercheurs et en même temps adapter la BnF à l’évolution des usages ».

20 postes supplémentaires ont été mis en avant par l'établissement patrimonial et le ministère de la Culture, après des négociations avec le ministère de l'Économie et des Finances : « Toutes les négociations sont compliquées, mais celle-ci a abouti », commente simplement la ministre.

Photographie : Rima Abdul-Malak, aux RNL 2022, à Angers (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)