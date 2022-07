Martine, en guide touristique des Galeries Lafayette 

Crénom ! Coup de tonnerre dans le monde de l’enfance ? Coup publicitaire majeur ? Les galeries Lafayette s’offrent les services d’une influenceuse inattendue (encore que... voir plus bas), pour vanter les espaces commerciaux, l’histoire, autant que l’architecture et les boutiques. Martine aux galeries Lafayette, voici le titre du nouvel album, uniquement commercialisé dans le réseau des centres.

Un ouvrage inédit, dévoilé ce 27 juin, qui revisite « le plus emblématique des Grands Magasins parisiens à travers les yeux de l’héroïne » et découvre « sous un angle intimiste des espaces totalement inconnus du magasin, théâtres d’anecdotes historiques palpitantes », indique le groupe.

Deux marques iconiques, marchand — oups, marchant main dans la main vers des lendemains mercantiles aux sons de caisses enregistreuses ?

« À travers sa vocation à la fois pédagogique, divertissante et surprenante, cet ouvrage illustre bien l’ambition de notre marque d’offrir à nos visiteurs du monde entier une expérience unique à chaque visite, à la fois source d’inspiration, de partage et de culture », appuie Guillaume Houzé, directeur de la communication des Galeries.

Chose à considérer : LVMH est entré au capital de Madrigall, la holding possédant Gallimard, Flammarion et donc Casterman. La perspective d’un Martine chez Louis Vuitton ne serait peut-être pas à exclure à l'avenir.

La librairie mi-figue mi-raison

À quelques heures de ses Rencontres nationales de la librairie, le syndicat patronal s’étrangle. D’abord, parce que cet ouvrage est strictement disponible dans les Galeries. En somme, souligne Guillaume Husson, le délégué général du SLF, des ventes perdues, ou du moins dont les librairies seront privés. Et d’ajouter que même si la méthode n’est pas inédite, le Syndicat s’y est toujours opposé. Mais ce dernier ne voit aucun problème à proposer, gratuitement, un ouvrage inédit chaque année à l'occasion de la Fête de la librairie.

Le responsable reconnaît toutefois qu’« il aurait sans doute été difficile pour eux [libraires] de vendre un titre aussi identifié à l’un de leurs concurrents, sans compter que Martine est une héroïne assez datée dont les ventes sont en déclin depuis de nombreuses années ». Car se loge en effet, au 6e étage des Galeries Lafayette Paris Haussmann, la librairie du grand magasin.

Un désintérêt ? L’album Vive Noël, régulièrement réédité, a encore réalisé en 2020 près de 11.600 ventes et l’an passé presque 10.900 (données : Edistat). La directrice éditoriale de Casterman, éditeur historique, le confirme à l’AFP, soulignant le « très grand succès » auprès des lecteurs. « On a été surpris par son ampleur en relançant la série. On avait tiré 15.000 exemplaires en pensant qu’ils feraient deux ans, et au bout de trois semaines on réimprimait », confirme Céline Charvet.

Et d’ajouter que 110 millions d’albums en français auraient été vendus.

Martine, femme-sandwich ?

Ce qui devient plus amusant, dans cette histoire, c’est de découvrir que Martine s'est reconvertie en Virgile, façon Dante et visite des Enfers, depuis quelque temps. En effet, en juin 2021, sortait Martine au Louvre : l’éditeur annonce 50.000 exemplaires, Edistat en référence quelque 25.400. Un ouvrage où les dessins de Marcel Marlier sont superposés à des photos du musée, pour accompagner les plus jeunes dans une découverte de l’endroit.

Le delta des ventes s’expliquerait certainement par le fait que le Louvre a vendu directement quelques palettes du titre, non-comptabilisées par notre partenaire. Reste que cette édition, destinée à promouvoir l’établissement, était bien vendue en librairie, contrairement à celle des Galeries.

Même joueur joue encore, avec cette fois Martine au château de Versailles, sorti en mai 2022. Edistat estime moins de 6000 exemplaires écoulés, quand Casterman en revendique 30.000. Là encore, une différence qui trouvera une explication dans les processus de comptabilisation. Pour autant, la BD était aussi en librairies, bien que servant la communication du château, et à faire « découvrir les lieux emblématiques de ce monument mythique ». Là encore, sur le même principe éditorial que celui employé pour le Louvre : dessins incrustés dans des photos.

Reste donc à décliner le principe — dont Casterman n’a pas indiqué les modalités financières ni contractuelles engagées avec les Galeries Lafayette : il reste Foot Locker, McDonald, H&M, et bien d’autres.

Rappelons aussi qu’en 2011 (avec une réédition en 2021), Martine partait visiter Bruxelles, dans un ouvrage tenant plus du guide tourisque que du véritable album BD. L’objectif était même de décliner une collection à part entière, comme indiquait Sophie Flamand, l’auteure : « Ce sont les éditions Casterman qui ont décidé de faire ce type de format de livre et aussi cette idée de faire des guides touristiques pour des enfants de cinq à huit ans. » Le combo pourrait même s'envisager : Martine au Louvre Abou Dabi, par exemple.

En attendant ce jour glorieux, les plus facétieux reprendront les anciennes couvertures des albums, pour générer leur propre titre, et prolonger le plaisir d'histoires à imaginer ! Ces héros d’antan ont tellement d’avenir...