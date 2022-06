Bénédicte Debèse nommée co-directrice générale des éditions Milan 

Diplômée de l’Institut d’Études politiques de Rennes et d’un DESS Édition (Paris-XIII), Bénédicte Debèse a débuté dans l’édition sous la direction de Claude Durand et Jean-Marc Roberts chez Fayard, puis chez Stock, en tant que responsable éditoriale des Essais et Documents. Elle rejoint Milan, à Toulouse, en 2006, comme éditrice au sein du pôle Ados. En 2013, elle est nommée directrice littéraire du département Petite Enfance, puis du Documentaire deux ans plus tard.

Elle dirigera une équipe de 36 personnes en charge de développer le catalogue jeunesse de Milan, qui publie 300 nouveautés par an en documentaires, éveil, albums, fiction et BD.

Depuis 40 ans, les éditions Milan (groupe Bayard) invitent leurs lecteurs à « ouvrir grand les yeux » en transmettant, grâce à leurs auteurs et à leurs oeuvres, un précieux savoir qui donne du sens et rend confiant dans la vie. L’éditeur jeunesse compte 2000 titres à son catalogue, dont 300 nouveautés par an : livres d’éveil, albums, documentaires, romans jeunesse, livres d’activités…

