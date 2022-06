Aides à la traduction : 217 livres italiens à la conquête du monde

« Cet appel est le premier pas vers le nouveau rôle que la loi 15 de 2020 assigne à Cepell (Centre pour le Livre et la Lecture) : non plus seulement soutenir la lecture, mais promouvoir le livre italien dans un contexte international. Il s’agit de la première année d’une initiative qui sera répétée tous les 12 mois, et nous tirerons parti des petites difficultés de cette année pour faire encore mieux dans les années à venir », commente le directeur du Cepell, Angelo Piero Cappello, au Giornale della Libreria.

Et d'ajouter : « C’est un signe important que la quasi-totalité des demandes soumises ait été acceptée, ce qui démontre l’adéquation du soutien. »

Pour la première fois, donc, une structure dépendant du ministère de la Culture, le Cepell, lance un appel d’offres pour la promotion de livres italiens à destination des éditeurs étrangers par l’intermédiaire des maisons d’édition et des agents littéraires italiens, comme l’agence Alferj et Prestia, qui détiennent les droits sur les œuvres traduites.

La liste des 217 ouvrages a été publiée par le Centre pour le Livre et la Lecture, qui a géré l’appel. L’Association des éditeurs italiens (AIE) a aussi promu l’initiative. Les éditeurs étrangers disposent de 24 mois pour publier leur texte.

Les ouvrages aidés

Mais quels sont les titres qui bénéficieront de cette aide ?

Cinq des œuvres de Camilleri, traduit en France par Fleuve Editions, seront publiées en turc, tandis que Zerocalcare, traduit en France par Cambourakis, fera l’objet de deux traductions en bosniaque et d’une en allemand. Elena Ferrante avec La vie mensongère des adultes (Gallimard) débarquera en Chine et Stefania Auci (Albin Michel) sera traduite en huit langues : croate, polonais, albanais, tchèque, roumain, hébreu, serbe et estonien. L’arabe et l’arménien sont également deux langues pour lesquelles il existe peu de traductions en italien, mais qui ont bénéficié d’aides.

Plusieurs éditions en anglais, portugais et catalan d’œuvres de Pier Paolo Pasolini, dont Une vie violente, publiée en France par les éditions Buchet Chastel, bénéficieront de ce financement. Alba de Céspedes (Éditions du Seuil) sera traduite en néerlandais et en finnois et Elsa Morante et Lalla Romano, publiées en France par Gallimard, en anglais.

Les éditeurs aidés

Parmi les éditeurs de bandes dessinées qui bénéficieront de cet appel, citons Bao Publishing, Star Comics, Beccogiallo, Coconino, Tunué. Edizioni Lapis, Editrice il Castoro, Einaudi Ragazzi, Edizioni San Paolo sont quelques-unes des maisons d’édition spécialisées dans la jeunesse qui ont bénéficié de l’aide.

En ce qui concerne la non-fiction, Carocci, Codice, Erickson, Bollati Boringhieri, Giunti, Laterza et Il Mulino seront parmi les maisons d’édition qui bénéficieront de cet appel.

29 ouvrages seront traduits en français. Parmi les éditeurs français qui ont bénéficié de cet appel à propositions : Albin Michel, les Éditions de l’Observatoire, Robert Laffont, Dunod, Gallmeister, Philippe Rey, Gallimard Jeunesse, Flammarion, Les Arènes et les éditions Noir sur Blanc.

crédits photo : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0