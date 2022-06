Prison à vie contre Pinar Selek : le “cycle dictatorial” se poursuit en Turquie

Elisabeth Nicoli et Christine Villeneuve, pour l’Alliance des Femmes et les éditions des femmes-Antoinette Fouque, ne décolèrent pas. Les éditrices appellent à la lutte, la solidarité, à l’égard de leur autrice, et plus largement, pour tous les démocrates de Turquie.

« 24 années que l’État turc poursuit Pinar Selek sur un fondement en réalité politique. 24 années d’actes de torture et de barbarie “judiciaires” », relève la maison d’édition. Et de fait, la Cour suprême de Turquie vient de condamner à la prison à perpétuité la sociologue qui enseigne actuellement à l’université Côte d’Azur à Nice.

À LIRE: Pinar Selek : "Aucun nationalisme n'est bon. Aucun n'apporte de réponse"

Quatre fois acquittée, au cours d’un procès « sans nom et sans fin », dénoncent les éditrices, Pinar Selek « incarne les droits des femmes, les droits humains et la démocratie bafouée ». Et la maison de déplorer : « La Turquie poursuit son cycle dictatorial et tourne le dos à toute espérance démocratique. »

Durant la nuit, l’autrice est intervenue sur la BBC, dans un message traduit par ses éditrices :

Tout est possible sauf ma condamnation à nouveau. Ce jugement n’est pas seulement injuste et insensé, mais de plus inhumain dans la mesure où dans le dossier, il y a de nombreux rapports d’expertise qui établissent qu’il s’agissait d’une explosion due à une fuite de gaz, où l’on n’a pas pris une seule fois ma déposition sur cette question, on ne m’a pas posé une seule question sur ce sujet. Le procès avait été lancé s’appuyant uniquement sur la déposition d’Abdülmecit O. qui avait déclaré que nous avions agi ensemble et qui, par la suite, a renié sa déposition au tribunal, car elle avait été extorquée sous la torture. Cette personne a été acquittée avec moi, son acquittement fut définitif et l’appel est demandé uniquement pour mon acquittement. Ce jugement n’a donc rien à voir avec le Droit. Comme les motifs du jugement ne sont pas encore publiés, je ne peux pas commenter davantage. Je lutterai, nous lutterons contre cette injustice jusqu’à la fin.

Réaffirmant une « solidarité indéfectible » à son égard, la maison salue « les femmes et les hommes qui luttent sans relâche pour la Démocratie en Turquie ». Et de se ranger aux côtés de toutes et tous, car « de leur liberté dépend aussi la nôtre ».

À LIRE: Pinar Selek : la Turquie poursuit sa guerre contre la pensée

Pour échapper à la Turquie et la répression, alors qu’elle avait subi enferment et tortures, Pinar Selek avait demandé l’asile politique en France en 2013. Elle avait été condamnée le 24 janvier de cette année par contumace, vivant à l’époque à Strasbourg.

Auparavant, elle avait été acquittée à trois reprises, pour un attentat commis en 1998 à Istanbul. Elle avait été emprisonnée à l’âge de 27 ans, puis libérée en l’an 2000, tandis qu’un rapport attribuait l’explosion meurtrière à une fuite de gaz.

Pinar Selek sera l’une des invitées exceptionnelles d’un podcast inédit, diffusé au cours de l’été, pour évoquer avec différentes autrices, leur militantisme — tant au quotidien que dans leurs textes. Ce programme a pu être réalisé conjointement avec les éditions des femmes — Antoinette Fouque.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0, juin 2022.