Meilleures ventes : une semaine en délicats ajustements

Vient ensuite L’anomalie d’Hervé Le Tellier qui découvre une seconde vie en format poche chez Folio et remonte de quatre places avec 16.864 exemplaires écoulés au cours des sept derniers jours. Le septième opus des Cahiers d’Esther (15.793 ex.) par Riad Sattouf est toujours au coude à coude avec le 15e tome du manga Jujutsu Kaisen (14.025 ex.) de Gege Akutami qui clôt le top cinq.

Une nouvelle entrée s’empare de la sixième position avec le tome 8 du manga Blue lock (10.352 ex.) chez Pika. Les formats poche ont la cote puisqu’ils sont de retour à la 7e et 8e place avec respectivement Les possibles (9.139 ex.) de Virginie Grimaldi et 1991 (9.086 ex.) de Franck Thilliez.

Puis l’on découvre le dernier volume de la saga 9 de Marc Levy, Noa, qui aura séduit 8.461 lecteurs. Enfin La boîte à magie (7.721 ex.) de Camilla Läckberg et Henrick Fexeus chez Actes Sud s’offre une étonnante remontée pour venir clôturer le top 10 lors de sa deuxième semaine sur les tables des libraires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché. Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible.

Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : illustration, Alireza Attari/Unsplash