Prison à vie pour Nancy Crampton Brophy, auteure et meurtrière

L’histoire sordide a, semble-t-il, fait le tour du monde. Nancy Crampton Brophy, écrivaine de romans à l’eau de rose et de nouvelles peu connues, était devenue célèbre en 2018, peu après l’assassinat de son mari, Daniel Brophy.

Au départ, peu de soupçons se portent sur elle ; jusqu’à ce que des éléments très perturbants soient mis en lumière. L’achat d’assurances-maladie à profusion, mais aussi d’un pistolet, ne l’avaient pas vraiment remise en cause. Toutefois, son blog, See Jane Publish, contenait des articles intéressants : le plus évocateur s’appelait d’ailleurs Comment tuer son mari ? Publié en 2011, on y trouvait les conditions du crime parfait : méthodes, motivation, gain financier d’un tel crime — notamment en cas de conjoint indésirable — et utilisation d’une arme à feu. De plus, sa série de romans Wrong Never Felt So Right comprenait des titres surprenants : The Wrong Husband et The Wrong Lover.

Lors de son procès, elle avait nié en bloc, et son article n'avait pas été utilisé comme pièce à conviction. Toutefois, on la voyait également sur des images de vidéo-surveillance, où elle apparaissait près de la scène de crime au même moment...

Frustrée par une carrière qui ne décollait pas, non satisfaite de la vie simple et tranquille que vivait le couple dans l'Oregon, Nancy aura probablement anticipé et préparé la mort de son mari grâce à ces assurances-maladie, les deux époux connaissant quelques problèmes financiers.

Après un procès très médiatique, Nancy Crampton Brophy, qui a été déclarée coupable fin avril, vient donc d'être condamnée par le juge Christopher A. Ramras à la perpétuité pour son crime. Elle commencé lundi à purger sa peine, qui ne pourra être allégée qu'après 25 ans de réclusion.

Dans un discours émouvant, le frère, la mère et le fils d'un précédent mariage de Daniel Brophy ont affirmé leur tristesse et leur désarroi, peu avant la lecture du verdict. « Tu as fait partie de notre famille pendant plus de 25 ans. Cette relation n'était-elle que du mensonge », s'est émue Karen Brophy, la mère de Daniel.

« Je n'aurai jamais l'occasion d'aller à la chasse aux champignons avec lui. Il n'y aura plus de gaufres à la levure aux réunions de famille à cause de ton acte le plus égoïste. Nous avons tous vécu une grande perte », a renchéri son frère, Bill Brophy.

Les avocats de Nancy, qui avaient annoncé faire appel fin avril, n'ont pas encore confirmé cette hypothèse. L'autrice est donc, pour le moment, condamnée définitivement à sa peine de prison.

Via AFP, Oregon Live, CNN

Crédits : Dave Killen / The Oregonian