Je n'ai pas de plan B“ : Virginie Grimaldi quitte sa maison d'édition

« Je quitte les éditions Fayard avec beaucoup de tristesse », indique la romancière dans un communiqué, survenu quelques heures après l’annonce de la nomination de la nouvelle présidente-directrice générale. Une nouvelle fracassante, quand on pense à ce que la romancière représente dans les meilleures ventes, et plus encore, à travers la communauté de lectrices et lecteurs qui la soutient.

Rappelons d’ailleurs qu’en 2021, chez Le Livre de Poche, Virginie Grimaldi occupait la 6e place des meilleures ventes (en volume) avec Et que ne durent que les moments doux. Alors, quand la romancière annonce avoir « passé sept années formidables, entourée et portée par des personnes extraordinaires, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel, mais mes valeurs et mes convictions ne sont plus en phase avec la direction que prend la maison », les murs peuvent trembler.

Il n’échappe à personne que juger d’une direction en quelques heures après l’annonce d’une nomination semble hâtif. Mais l’arrivée en tant que PDG de l’éditrice de Cyril Hanouna (octobre 2021 : Ce que m’ont dit les Français, 7520 exemplaires, données : Edistat) a bien le droit de déranger. D'ailleurs, dans la note d’intention qu’elle exposait au Monde, la nouvelle patronne de Fayard envisage d’en réaffirmer l’ADN, « et de poursuivre dans la veine des grandes enquêtes de société ». Tout en favorisant une diversification et un accompagnement des auteurs.

Voilà qui repose sur un modèle très proche des actions déjà déployées chez le groupe concurrent, Editis — conférences rémunérées, production de podcasts, etc. Le Bureau des auteurs, dévoilé en octobre 2020, visait précisément à apporter plus de revenus aux écrivains du groupe. Mais personne ne reprochera que des bonnes idées soient reproduites ou copiées.

Contactée, Virginie Grimaldi nous indique n'avoir rien de plus que son communiqué à ajouter : « Je n’ai pas de maison d’édition. C’est une décision prise tard hier soir : je n’ai pas eu le temps de prévoir le plan B. » Et d’ajouter avec l’humour qui la caractérise : « Je pense passer une annonce sur Le bon coin. »

Et Saint-Germain-des-Près trembla

La crispation que vit le Landerneau (parisien) du livre n’ira résolument pas en s’améliorant : le marché s’étrangle aujourd’hui avec d’un côté la concentration Vivendi/Lagardère — le premier détenant désormais 57,35 % du second. Maintenant que Vivendi possède plus de la moitié du groupe Lagardère, est-ce plus l’ombre de Vincent Bolloré planant que la nouvelle directrice de la structure qui dérange ?

E de l'autre côté, la chute drastique des ventes constatée sur le premier semestre 2021 en place bon nombre en PLS. Selon les données de notre partenaire Edistat, le mois de mai vient de subir un recul de 18 % en ventes et de 15 % en valeur en regard de 2021. Certes, l’an passé fut exceptionnel, dans la continuité de 2020, mais beaucoup tombent du petit nuage où les résultats de ces deux dernières années avaient placé l’industrie.

À LIRE: Masque sous le nez, Plume dans le postérieur : Saint-Germain des Près a encore frappé

Or, comme l’humain demeure indissociable de l’édition — en plus des relations contractuelles — ce départ relance les attentes et rumeurs. Le groupe Flammarion, qu’Anna Pavlowitch avait quitté voilà quelques mois, demeure sans direction. Et Sophie de Closets, l’ex-PDGère de Fayard y est annoncée depuis des semaines. Le raccourci de pensée consisterait à croire que Virginie Grimaldi, en cas de nomination, rejoindrait les troupes d’Antoine Gallimard ? Pas si vite...

« Il faut recontextualiser », note une observatrice. « Les relations entre Virginie et son éditrice, Alexandrine Duhin, ont toujours été extrêmement fortes, presque fusionnelles. Mais la directrice littéraire de Mazarine (Ndlr : qui publie Aurélie Valognes ou Baptiste Beaulieu) n’a probablement pas été soutenue autant qu’elle pouvait l’attendre. » Sollicitée sur ce point, l’éditrice ne souhaite pas répondre et dément surtout tout point de désaccord avec son ex-présidente.

Le devenir de la romancière pourrait-il tout de même être lié à celui d'un poste chez Flammarion pour Sophie de Closets ? Contactée, cette dernière n'a pas apporté de précisions. En outre, Le Figaro faisait état de clauses contractuelles spécifiques, lors du départ de l’ex-PDG de Fayard : dites intuitu personae, elles autorisent des auteurs, quand leur éditeur historique quitte sa structure, à le — ou la, dans ce cas — rejoindre dans sa prochaine maison d’édition.

En revanche certains observent que la dissolution progressive de Mazarine dans l'entité Fayard apporte d'autres indicateurs.

“Aventure inoubliable”

La marque Mazarine s’estomperait ? Possible. Originellement, cette maison d’édition fondée en 1979 avait été mise en sommeil en 2001, après des difficultés financières, sur décision de son propriétaire, Fayard. La structure était ressuscitée en février 2016 à l’initiative de Sophie Charnavel (actuelle directrice de Robert Laffont), et qu'Eléonore Delair dirige depuis novembre 2017.

L’idée était alors de s’attacher, entre autres, des écrivains découverts sur la toile. La maison serait-elle en voie d’engloutissement définitif, après ce retour ? « Mazarine ne publie plus de littérature française », nous confirme la maison. Alexandrine Duhin, recrutée en 2017, était chargée du domaine français, et conserve alors (ou reprend) son poste de directrice littéraire chez Fayard.

« On aurait pu s’attendre à ce qu’elle prenne du galon chez Fayard — peut-être n’en a-t-elle pas voulu, peut-être ne lui a-t-on pas proposé. Dans tous les cas, le départ de son autrice phare entraîne plus de questions pour le microcosme », ajoute cette observatrice.

Plusieurs sources en attestent : la romancière et l’équipe de Fayard/Mazarine étaient présentes lors du salon du livre à Vannes, durant le week-end passé. Rien ne permettait alors d’imaginer une rupture d’avec la structure — l’arrivée d’Isabelle Saporta n’était toutefois pas encore officialisée. « Merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu cette aventure inoubliable », concluait pour sa part Virginie Grimaldi dans son message.

« Elle [Virginie Grimaldi] est la romancière française la plus lue de France depuis 2019 », note la maison Fayard (données GfK), dans la biographie. De fait, c'étaient 877.000 exemplaires vendus pour la romancière en 2021 — Guillaume Musso conservait la première place.

Demeure alors l’hypothèse suprême — celle qui n’étonne presque plus, après les cas de figure que Joël Dickers, Riad Sattouf ou plus récemment Virginie Despentes ont rendus presque banals. Celui de la création d’une maison d’édition, autour d’une figure éditoriale d’envergure — avec la nécessité d’une position de best-seller pour garantir la viabilité du projet.

Sur ce point, Virginie Grimaldi répond, hilare : « J’ai du mal à gérer mes documents personnels, alors une maison d’édition… »

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0