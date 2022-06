Le livre permet de s’ouvrir à ce qui n’est pas familier” (Marylin Maeso)

Intervenant pour ouvrir le congrès professionnel de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), à Metz, ce jeudi 2 juin, Marylin Maeso n'a pas fait durer le suspens quant à sa propre réponse à la question « Les bibliothèques sont-elles indispensables ? »

« Sans élever les livres au rang de panacée, capables de résoudre tous les maux, je crois qu'ils peuvent contribuer à lutter contre un certain nombre d'entre eux », admet la philosophe, qui abordera au cours de son intervention les médiathèques et bibliothèques essentiellement depuis l'angle de la lecture publique et de la mise à disposition et circulation des livres.

En tant que « fenêtre irremplaçable sur l'altérité », les livres constituent en effet un levier puissant de lutte contre les discours de haine, « en hausse aujourd'hui, notamment par le biais des réseaux sociaux », explicite-t-elle. « Ce discours de haine peut renforcer le sentiment d'être un citoyen de seconde zone, ce qui favorise le repli sur soi. Ce dernier suscite à son tour un enfermement, notamment dans le groupe au sein duquel on vit. »

Marylin Maeso confie avoir elle-même rencontré cette situation, dans son parcours de professeure, notamment lorsque « des élèves de ma classe, parce qu'ils portaient des prénoms pointés du doigt par un polémiste d'extrême droite, se sentaient perdus et portaient en eux une certaine rancoeur ».

Un rejet au carré, en somme, qui risque de déboucher, à son tour, sur une violence ou un nouveau discours de haine. À l'inverse, le livre, parce qu'il « permet de s'ouvrir à ce qui n'est pas familier, ce que l'on regarde d'un oeil inquiet ou réprobateur », ouvre un accès à « une multitude d'expériences de vie, de cultures ».

Le livre, par le partage d'expérience qu'il propose et parce qu'une situation « n'a pas besoin d'être vécue dans sa chair pour être comprise, ou en tout cas pour susciter de l'empathie », permet ainsi de lutter contre « l'assignation identitaire que l'on s'impose à soi même et aux autres ».

Débat et polémique

Avec les bibliothécaires présents dans la salle, Marylin Maeso partage une tâche ardue, mais essentielle : amener des jeunes à la lecture, mais aussi au débat, à l'argumentation, et à la lutte contre la désinformation et le complotisme. Pointant la responsabilité d'émissions — les mêmes qui diffusent les discours de haine — dans la confusion entre débat et polémique, elle rappelle, en s'aidant de la pensée d'Albert Camus, que la polémique consiste à simplifier l'adversaire au point de ne plus le voir.

« Devenus aux trois quarts aveugles par la grâce de la polémique, nous ne vivons plus parmi les hommes, mais dans un monde de silhouettes », déclarait le Prix Nobel en 1948, dans un congrès international d'écrivains. D'après Marylin Maeso, la déferlante d'étiquettes, d'« islamogauchiste » à « féminazi », en passant par « fasciste » ou « islamophobe», permet d'« éviter le débat ».

En invitant à développer les idées, à expliciter les arguments, le livre et la lecture permettent de faire réaliser aux jeunes que « le désaccord n'est pas une insulte, un affront que l'on nous fait ».

Constatant que, malheureusement, « les contre-vérités se diffusent beaucoup plus vite que les vérités », Marylin Maeso conclut en saluant le travail des bibliothécaires et l'importance des établissements — au-delà du livre —, qui permettent « d'acquérir des capacités indispensables dans la vie privée comme dans la vie professionnelle ».

L'autrice, de son côté, oeuvre pour la diffusion du livre et des textes par l'intermédiaire d'une association, Tête à Texte, qui organise des ateliers et divers événements pour susciter et aiguiser l'esprit critique.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0