Scribes, un label pour “voix fortes et affirmées” chez Gallimard

Clément Ribes, éditeur de Scribes, accompagne l’annonce d’une forme de manifeste : son label aura pour mission de défendre plusieurs axes bien spécifiques. À compter par le choix de voix fortes et affirmées, avec romans français comme étrangers et non-fiction.

Ainsi qu’il l’indique, Scribes sera « une littérature qui cherche ses mots sans certitude de les trouver. Des textes qui n’ont pas peur d’arpenter des territoires encore inconnus. Des romans qui nous touchent par ce qu’ils racontent, mais aussi par leur style. Des propositions qui ouvrent de nouveaux chemins. Des espaces de laboratoire. Des objets hybrides qui se jouent des genres. La pluralité des esthétiques ».

Au moins nous aurons vu la nuit en quelques lignes :

Dans une ville où règnent la langueur et l’ennui, où des immeubles sombres barrent l’horizon, un jeune homme, Dylan, disparaît dans des circonstances propres à susciter toutes les interrogations. S’agit-il d’une fuite, d’un meurtre ? Devant l’absence, son meilleur ami retrace ce qu’il sait de Dylan, approfondit son mystère, raconte les heures qu’ils ont passées tous les deux à errer au cœur de la nuit et qui ont scellé leur amitié. Ces nuits à ne rien se dire, à observer, et qui expliquent peut-être le mystère...

Au moins nous aurons vu la nuit est un livre fait d’ambiances et de brume. Entre rêve et réalité, entre récit et prose poétique, c’est le portrait émouvant et hypnotique de deux êtres qui cherchent désespérément une place dans le monde, comme un hommage au cinéma et au roman noir.