Après une entrevue avec la présidente de la Bnf, la grève est reconduite

Le jeudi 19 mai, les représentants syndicaux et des usagers mobilisés ont pu présenter la motion votée en Assemblée générale (AG) à la présidente de la Bibliothèque nationale de France (BnF), Laurence Engel. L’intersyndicale avait exigé notamment le retrait immédiat de la réforme, dont la réduction des délais de communication des documents sur le site Tolbiac, l’organisation rapide d’un recrutement direct conséquent pour permettre d’assurer les missions essentielles au public, ou encore l’abandon immédiat du recrutement des contractuels précaires à temps incomplet sur besoins permanents.

La bataille de la communication

L’entretien fut « tellement peu infructueux que l'assemblée a décidé de faire une grève reconductible toute la semaine », explique à ActuaLitté, Ioannis Michalopoulos de la CGT BnF, sur place depuis 8h30 ce matin. Pour Francisco Bao Rastos, co fondateur de l’Association des Lecteurs et Usagers de la BnF (ALUBnf) en 2013, et représentant des lecteurs de la structure entre 2013 et 2016, « la direction reconnaît au moins désormais que sa réforme n’a qu’une justification budgétaire, alors qu’auparavant, elle évoquait des changements qui devaient répondre aux nouvelles pratiques des chercheurs, ce qui n’a jamais tenu la route. »

Outre la reconduction de la grève, l'intersyndicale a lancé, pour cette journée du 24 mai, une opération de blocage de caisse pour rendre l’accès à la Bnf gratuite. Afin de soutenir les grévistes, une cagnotte de solidarité à également été partagée en ligne, avec 500 € récoltés pour le moment.

Toujours selon Francisco, il faut une mobilisation forte pour faire céder la gouvernance avant le 24 juin, date du vote définitif des réformes en conseil d’administration : « La direction à la majorité des voix, donc les décisions passeront. »

Pour Jean-François Besançon, engagé au syndicat FSU, la bataille de la communication est déjà gagnée : « Tout le monde peut comprendre que la bibliothèque trahit ici l’essentiel de sa mission de service public, notamment d'un meilleur accès au savoir possible. » Et d’ajouter : « L’image est catastrophique pour la BnF. » Dans cette idée, Francisco Bao Rastos continue : « Vu la grande mobilisation des usagers, qui s'illustre notamment par les plus de 15.000 signatures de la pétition que l'on a partagée, la gouvernance ne peut pas faire passer ces changements, à moins de se comporter en véritable autocrate. »

Rappelons que la direction, de son côté, a mis en avant une possibilité élargie de réservation des documents, de 30 jours à l'avance à la veille, jusqu'à 20 heures, pour une communication le lendemain. De plus, si elle-même reconnaît des réductions d'emplois de catégorie C, elle assure qu'elle a été « concentrée sur la période 2011-2014 » et reste « nettement inférieure à celle de la baisse des communications, de 44 % entre 2010 et 2019 ».

Au sujet du transfert d'une quarantaine d'agents du site Tolbiac vers le site de Richelieu, sujet qui crispe également les organisations syndicales, l'administration de la bibliothèque avance une répartition des moyens « de manière raisonnée » pour assurer ses missions : dépôt légal des oeuvres numériques, numérisation de la presse, ouverture d'un nouveau centre de conservation à Amiens, notamment.

Enfin, au sujet de l'éventuelle précarisation des postes mise en évidence par les syndicats, la BnF évoque, au contraire, une déprécarisation des postes, par le recrutement d'étudiants permettant « d’accompagner les agents contractuels les plus précaires (agents à temps incomplet de catégorie C) vers des emplois plus rémunérateurs à temps complet (emplois de titulaires ou de contractuels) ».

Elle admet en revanche que les nouveaux recrutements d’agents contractuels à temps incomplet seront dorénavant prioritairement conclus avec des étudiants, pour une période maximale d’un an renouvelable une fois.

Nouvelle Ministre de la Culture : un espoir ?

Nicolas, magasinier titulaire dans le service reproduction/numérisation du site de Boissy-Saint-Léger, et syndiqué Sud culture BNF, témoigne : « Chez nous, on est passé de 13 magasiniers à 7 en ce moment. On est même descendu jusqu’à 5. On nous demande de faire plus avec moins. On est également remplacé petit à petit par des prestataires extérieurs. » Ce site, dédié à la conservation, comme celui de Sablé-Sur-Sarthe, fermera en 2027, et sera remplacé par la nouvelle structure qui sera installée à Amiens.

Selon Ioannis Michalopoulos de la CGT, un espoir subsiste dans la nomination de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak : « Le problème de la BNF, ce n’est pas seulement la gestion catastrophique des effectifs, mais également le plafond pour les emplois imposé par le ministère qui, s’il est stable, n’est pas suffisant, car de nouvelles missions se sont ajoutées ces derniers mois et années, et de nouveaux projets sont lancés par l’administration, notamment le nouveau centre de conservation. »

Il ajoute : « Dès le premier jour de la nomination du directeur de cabinet de la nouvelle ministre, la CGT Culture, qui nous soutient, a saisi le nouvellement nommé pour lui demander une solution immédiate sur la question de la BNF. » Afin de soutenir la lutte, une action sera également menée au ministère la semaine prochaine.

Si tous les agents que nous avons interrogés feront grève toute cette semaine, la mobilisation des lecteurs et chercheurs passe une politique de mailing à destination de la Bnf, de la rue de Valois, de son cabinet, encore de la direction du livre et de la lecture. Et ce vendredi est prévue une journée « BNF Morte. »

« On va demander à tous nos lecteurs qui soutiennent le mouvement de ne pas venir à la bibliothèque, et à la place, d’envoyer à mail à l'administration et au ministère, pour faire savoir que nous sommes plus que jamais contre cette réforme », explique Francisco d’ALUBnf. Et de conclure : « On continuera d’être mobilisé jusqu'au retrait des mesures, pas avant. »

