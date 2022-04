Usagers et lecteurs face à une BnF à la “politique d'austérité

L’intersyndicale dénonce ni plus ni moins qu’un contexte « d’augmentation de nos missions et projets à moyens constants », face à une direction de l’établissement qui tenterait d’obtenir plus des personnels. La BnF, victime du ministère de la Culture, verrait ses ressources allouées en chute depuis des années. Pour Kevin Riffault, récemment nommé directeur général, il faut donc composer avec un budget moindre ?

Rationnaliser ou ratiociner ?

Selon les chiffres avancés, la rue de Valois a vu ses fonds augmenter à 4,083 milliards €, soit 7,5 % de mieux — mais la BnF n’en aurait pas profité. Et l’intersyndicale d’évoquer « des mesures récessives qui dégradent chaque jour davantage les conditions de travail des agents et les services proposés au public ». Suppression de 300 emplois en 10 années, 40 postes disparus sur le site François Mitterrand, et d’autres gelés, sans perspective à ce jour qu’ils soient pourvus.

Pour les usagers ? Dans le but de supprimer des postes, la direction de la BnF veut imposer, à partir du mois de mai, la fin des communications directes des documents jusqu’à 13 h, tous les jours, cette communication directe n’étant possible que l’après-midi. Cela serait un recul sans précédent pour les usagers et dégraderait à la fois les services qui leur sont offerts et les conditions de travail des agents. L’Intersyndicale BnF

En décembre dernier, le Sénat avait exprimé quelques inquiétudes quant à l’évolution du budget alloué à l’établissement patrimonial. Pourtant, un rapport indiquait que les dotations de la BnF s’élèveraient à 224 millions € en 2022 — soit 3,7 % de hausse. Une contradiction entre l’enveloppe attribuée et les moyens mis à disposition ? De fait, le projet de loi de finances 2019 avait validé une dotation de 215 millions € : difficile de comprendre comment s’instaure la « politique d’austérité ayant pour effet une diminution constante des moyens humains et budgétaires », que les syndicats dénoncent.

Pourtant, les éléments concrets s’alignent : l’offre documentaire en libre accès dans les salles de lecture diminuerait. Le vestiaire, à Tolbiac, est désormais automatisé. En parallèle, les projets se multiplient, « sans qu’il y ait le personnel pour les faire fonctionner correctement ». Et les contrats ultra-précaires se multiplient — CDD d’un an non renouvelable, sur du mi-temps, par exemple.

Les syndicats s’opposent donc à une dégradation des moyens de travail : « Nous réclamons des créations de postes, ce qui nécessite l’organisation de recrutements et des moyens financiers à hauteur des besoins de la BnF », clament-ils. Et d’ajouter : « Les conditions d’accueil des publics et d’exercice des missions de service public doivent être à la hauteur de l’attente des publics auxquels nous sommes attachés. »

Le ministère de la Culture, pris à témoin, n’a pas encore réagi, pas plus que la direction de la BnF, sollicitée par ActuaLitté.

Usagers et lecteurs s'en mêlent

Sachant qu’au mouvement de colère qu’ont mis en oeuvre les syndicats, s’ajoutent les revendications d’un collectif réunissant usagers et lecteurs. Ce dernier exprime son « opposition à une mesure envisagée par la direction de la BnF, visant à limiter définitivement la possibilité de demander le jour même des ouvrages à la bibliothèque de recherche ». Et détaille ainsi la position qu’a adoptée l’établissement :

Cette mesure témoigne d’une méconnaissance de la pratique du métier de chercheur, et remet en cause ce qui faisait la valeur de la BnF aux yeux des chercheurs : la possibilité d’y mener des recherches complexes, aux ramifications souvent imprévues, qui nécessitent de pouvoir consulter parfois de grandes quantités d’ouvrages dans un délai resserré. Cette pratique exigeante de la recherche nécessite certes des moyens, et c’est la raison pour laquelle les lecteurs soutiennent, depuis des années, les demandes des syndicats de personnels visant à limiter la suppression de postes et la précarisation de leurs métiers, qui est inacceptable pour un service public comme la Bibliothèque nationale de France.

En outre, le Pass recherche voit son tarif augmenter : de 50 à 55 € (35 à 38 € pour le tarif réduit). La pétition des syndicats a recueilli, à cette heure, moins de 700 signatures, quand celle des usagers et lecteurs en compte plus de 9600.

Nous restons en attente des détails demandés à la BnF, et mettrons cet article à jour en fonction.

