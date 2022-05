Les jeunes à l'assaut des lieux et offres culturelles

Le pass, qui rassemble aujourd’hui près de 1,9 million de jeunes bénéficiaires, a enregistré plus de 10 millions de réservations d’offres culturelles, et a permis à plus de 14 000 structures culturelles dans tous les domaines (cinéma, livre, spectacle vivant, musique, musées et expositions, cours et pratiques artistiques, achat d’instruments de musique...) de proposer plus de 30 millions d’offres actives à destination de ce jeune public.

Nouveau levier de l’Éducation Culturelle et Artistique (EAC) pour les plus jeunes, vecteur de découverte des offres culturelles de proximité, le pass Culture est aussi un outil d’information et d’étude majeur à destination de chacun, afin de comprendre et d’interroger les pratiques et les envies culturelles des jeunes entre 15 et 20 ans.

Sébastien Cavalier, président du pass Culture déclare : « Le pass Culture est un formidable outil d’exploration. La promesse d’un “Grand Tour”* offert à tous sans exception, là où celui du XVIIIe siècle n’était accessible qu’à quelques-uns. Susciter l’envie des jeunes de se plonger dans les millions d’offres proposées sur l’application, de se perdre en territoires inconnus en leur proposant 1001 itinéraires est un enjeu permanent pour nous. »

Et d’ajouter : « Avec la part collective, le pass Culture dispose d’un nouvel outil, très complémentaire de la part individuelle, pour faire découvrir aux jeunes que la culture ce sont des émotions qui se partagent. Déjà un an et encore tant de projets à développer pour que les pratiques culturelles s’inscrivent dans l’ADN de chacun et deviennent aussi naturelles que respirer l’air qui nous entoure. Les équipes du pass sont prêtes à relever le défi. »

D’après l’étude réalisée en mai 2022 par le pass Culture auprès des 221.645 bénéficiaires inscrits sur le pass en mai 2021, 42 % des répondants ont découvert un nouveau lieu culturel grâce au pass Culture et 71 % ont découvert une offre qu’ils ne connaissaient pas auparavant – 66 % assurant qu’ils ne l’auraient pas réservé sans le pass Culture.

On trouvera ci-dessous les chiffres clés, par Région, du pass Culture.

Crédits photo : Hatice Yardım/ Unsplash