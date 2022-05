Nathan s'ouvre à la bande dessinée, pour tous les lecteurs

Pour Karine Leclerc, Nathan BD est avant tout une histoire de rencontres plurielles, qui ont permis de faire émerger ce nouveau catalogue. Des premiers ouvrages sans bulle aux romans graphiques, « il s’agissait avant tout d’être à hauteur d’enfant, à hauteur de lecteurs », à l'aide de récits « authentiques »

Avec la collection Mini Bulles, la BD s’adresse aux tout petits dès 2-3 ans, mettant à profit l’expertise en petite enfance de la maison Nathan pour proposer une entrée dans le 9e art dès le plus jeune âge, sans aucun texte. Cette collection défend également l’accessibilité de la lecture puisque l’enfant peut lire seul, se faire raconter l’histoire ou encore raconter lui-même l’histoire à un auditeur. Mini Bulles a pour vocation de permettre de « lire avant de savoir lire » comme un véritable tremplin vers la lecture autonome.

Cette collection s’inscrit dans la continuité du catalogue Nathan jeunesse et vient se mêler harmonieusement au reste des publications tout en se construisant une identité propre. Tout d’abord avec un format unique adapté aux petites mains, mais également court : 20 planches respectant le gaufrier bien connu de la bande dessinée. Chacune des publications s’accompagne d’un livret de présentation, une sorte de « cahier parent » sur la page de garde, pour accompagner l’adulte dans sa lecture. Le lancement aura lieu le 25 août avec 4 titres.

À la même date, pour les plus grands, une autre collection verra le jour : les Dingos Docus BD, une série de docu-fictions imaginée par Laurent Audouin. L'auteur explique s’être mis dans la peau d’un enfant pour « faire ce qu’on devait faire lorsqu’on était en primaire ». Ainsi tout y est vrai, mais revu et corrigé par le prisme de l’enfance, d’autres mots et surtout une vision plus adaptée. C’est un véritable pari dans lequel l’enfant devient le sachant et non l’inverse, afin de (re)donner confiance au jeune lecteur.

D’autres titres hors collection voient le jour comme Léonie et les Scarabées d’Elsa Bordier et Élodie Shanta, qui fait d’ores et déjà partie du dispositif La BD en Classe créée par le SNE. Ou encore Le jour où on a inventé les noms de famille d’Annaïg Plassard et Mélanie Allag, dont le Moyen-Âge imaginaire amène à se questionner sur les rapports sociétaux derrière les noms de famille. L’album sera une nouvelle fois accompagné d’un cahier annexe permettant de découvrir la véritable histoire des patronymes.

Mais le catalogue Nathan BD, ce sont aussi des adaptations de romans Nathan Jeunesse, par exemple sa série Strom, qui sera réinventée par Lylian et James Christ. Ou encore Les grandes et les petites choses, basées sur le récit éponyme inspiré de la vie de Rachel Khan. Ce roman écrit en 2016 retrace le quotidien d’une jeune femme issue d’une famille multiculrelle, un contexte appelant à comprendre ce qu’est la discrimination et le racisme ordinaire.

Enfin pour les lecteurs Ado Adultes, le mois d'octobre verra débarquer la série Pénouche, par le trio Anne Schmauch, Pénélope Boeuf et Joëlle Dreidemy, qui fera souffler un vent d'humour et de tendresse accompagné d'une bonne dose d’énergie. Suivi de Back To Japan, retraçant le premier périple de Mélusine Mallender, avec Laure Garancher au scénario et Clémentine Fourcade aux dessins. Un véritable appel au voyage plein de promesses et d’évasion à travers le parcours d’une femme qui part seule sur sa moto, de Paris à Vladivostok.

Crédit Photo : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)