Harcèlement sexuel, discriminations, écologie : des aides sous conditions

Axée sur trois volets, cette Charte impliquera l’engagement des demandeurs de soutiens s’adressant au Centre. Pour tout dépôt de dossier sur le portail de gestion des aides, à compter du 11 juin, seront détaillés les trois axes d’une ligne de conduite plus respectueuse de la personne.

« Le CNL souhaite ainsi faire partager les valeurs qui sont les siennes dans la conduite de la politique publique qui lui a été confiée », indique l’établissement dans un communiqué.

Trois points, qui suivent :

• la lutte contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes (VHSS)

• la lutte contre les discriminations

• les actions en faveur de la transition écologique.

Le document a été élaboré grâce au travail de trois groupes thématiques réunissant l’ensemble des organisations représentatives du secteur et l’appui précieux du ministère de la Culture (Agnès Saal, Haute fonctionnaire à la responsabilité sociale des organisations et Olivier Lerude, Haut fonctionnaire au développement durable).

Dans un premier temps, la conditionnalité de l’accès aux aides portera sur les deux premiers volets, faisant principalement état d’un rappel de la loi. Pour la dimension écologique, le CNL la mettra en application d’ici à 2024. « En cas de manquements constatés, le conseil d’administration du CNL pourra être saisi pour décider collégialement de la durée de la suspension de l’accès aux aides du CNL. »

Deux webinaires par an seront proposés pour accompagner les structures et garantir une information, autant qu’une formation à toutes les structures. Par la suite, une cellule d’écoute sera mise en place, ainsi qu’un bilan d’ici un an pour observer et analyser la réussite de cette action.

Contrôles a posteriori

Mais comment vérifier le respect de la Charte et s’assurer du juste engagement des signataires ? Joint par ActuaLitté, le CNL indique que la démarche du Centre national du Cinéma et du Centre national de la Musique fait écho à leur action. « Ces établissements demandent en amont un justificatif de formation VHSS (violences et harcèlement sexistes et sexuels) étant donné qu’ils s’adressent exclusivement à des structures. Il est de toute manière obligatoire, légalement, de se former et de former ses salariés. »

Toutefois, le CNL s’adresse pour moitié à des personnes physiques, les auteurs : « Il sera difficile de leur demander de fournir un justificatif de formation. Nous avons souhaité que les obligations en termes de formation soient proportionnées à la taille des structures — pour ce qui est des petites librairies notamment. »

Les webinaires, à ce titre, serviront d’interface pour répondre aux questions qui se posent. Ainsi, le Centre privilégiera « un contrôle a posteriori. En cas de manquements constatés, le CNL demandera des comptes à la structure et au demandeur ». Il lui sera possible de saisir le conseil d’administration, afin d’obtenir de « proportionner la sanction qui se traduira par une suspension de la possibilité de demander des aides ».

La Charte est à consulter ci-dessous :

crédits illustration mohamed_hassan CC 0