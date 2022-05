Saviano, le juge Falcone et la Mafia : “Le courage est un choix

Cet afflux de public s'explique : nous allions assister à la présentation du nouveau livre de Saviano, Solo é il coraggio (Bompiani editore). Le journaliste y raconte l’histoire du juge Giovanni Falcone et de son assassinat par la mafia il y a trente ans, le 23 mai 1992.

Le lecteur est “immortel”

Le discours de Saviano, seul sur scène pendant toute la durée de la rencontre, s’ouvre avec un hommage à la force du Salon du livre de Turin et à sa capacité à mettre le livre, la page, les mots, au centre. « Le livre conserve sa magie en tant qu’acte actif et non passif », souligne Saviano. Le public est aux anges.

Selon l’auteur, « le lecteur est le metteur en scène et le livre est le scénario : quand vous lisez vous êtes seuls, mais pas dans la solitude. Vous êtes avec vous, tout en vous trouvant à l’intérieur de quelque chose qui est plus que vous » affirme-t-il. Nul ne pourra vivre autant d'existences que le lecteur, qui donc apparaît ainsi « immortel ».

« Quand je me retrouve à écrire un livre, j’ai besoin d’imaginer les yeux qui le liront », poursuit Saviano en précisant combien cette attention au lecteur est forte. Même, et surtout, au cours de son processus d’écriture d’un livre qui parle d’affaires politiques, judiciaires et, sans doute, humaines.

Son objectif est en effet de « nous faire sentir aux côtés de Falcone ». Le travail de recherche compte – délivrer les informations factuelles – mais il importe aussi de « ressentir » l’histoire. A la manière du livre de Primo Levi, Si c’est un homme, publié en Italie en 1947, l’un des plus grands exemples de littérature testimoniale (trad. Martine Schruoffeneger).

Le désir de l’écrivain est que le lecteur « se souvienne » de cette histoire au sens de « la porter dans son cœur ». Un clin d'oeil à l'étypologie du verbe en italien « ricordare », c’est-à-dire se souvenir, et « cuore », le cœur – liée à l’ancienne idée que la faculté de mémoire résidait dans le cœur et non dans le cerveau.

Combattre la Mafia, transformer le pays

Ce livre raconte, entre autres, l’histoire du plus grand procès contre la mafia qui n’ait jamais eu lieu, le Maxi Procès de Palerme ouvert en 1986. Ce dernier mit en accusation, pour la première fois à un tel niveau, les organisations criminelles italiennes et leurs responsables. Le protagoniste est sans aucun doute le juge, engagé dans la lutte antimafia, Giovanni Falcone, mais Saviano cherche à attirer l’attention sur chaque personnage : « Je voulais que chaque vie entre dans une harmonie presque musicale, qu’elle passe par les chemins du cœur. »

Falcone est raconté dans toute son humanité, pas seulement comme un héros, même si, avec d’autres comme lui, il a essayé de faire quelque chose de vraiment extraordinaire, c’est-à-dire de « transformer le pays », de lutter, par exemple, contre l’impossibilité d’avoir une côte libre de tout pillage, ou d’avoir un emploi.

Lui et ses semblables avaient compris qu’ils pouvaient « débarrasser le pays du cancer de la logique, de la culture et de l’entreprise criminelle de la Mafia, et le faire avec l’instrument de la loi ». Ils avaient ainsi « trouvé les outils pour rendre visible ce qui n’était pas visible à travers la loi ».

Le choix du courage

Saviano se demande à un moment pourquoi ces hommes, si courageux, mais en même temps si humains, n’ont pas abandonné : « Leurs amis sont morts pour continuer cette bataille : il n’y a pas de retour en arrière » estime-t-il. Et ajoute : « Ils ont choisi la voie du courage parce que le courage est un choix. Parce que si je n’agis pas comme cela, le sens de ma vie est perdu, et la vie est faite de choix. »

Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas avoir peur : « La peur est une chose saine, elle vous signale que vous devez faire attention, et elle est aussi saine que la douleur, car si vous ne ressentez pas de douleur, vous ne reconnaissez pas la blessure ». En résumé, « la douleur et la peur sont nos alliées, la lâcheté ne l’est pas ».

Vers la fin de son intervention, après avoir lu des extraits de son œuvre, Saviano s’adresse à nouveau directement au lecteur, dans une apostrophe magique. Que ces histoires puissent pénétrer les esprits, y germer et jaillir comme le sang de San Gennaro, le saint patron de Naples. Selon le récit de son martyr, chaque année, il fait fondre le sang, représentant la vie qui se renouvelle.

« Vivez, faites couler le sang en vous : la littérature a cette magie, quand l’histoire devient la vôtre, vous faites couler la vie dans les rues de votre cœur », dit-il aux personnes présentes dans la Sala Oro de Turin. Et d'assurer : « Malgré tout, la vérité existe. »

