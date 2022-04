Publiez votre livre gratuitement avec la Journée du Manuscrit 2022

À Rennes se dessine et se précise un projet que portent quatre travailleurs du livre : Xavier Collette (dessinateur et graphiste), Xavier Dollo (auteur, libraire et éditeur), Frédéric Hugot (chargé de mission numérique) et Simon Pinel (éditeur et libraire). Ils souhaitent, à travers une coopérative, réunir les acteurs du livre dans un même lieu, pour faciliter les discussions et les échanges. Coopération et solidarité au programme.