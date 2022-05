Harmonia Mundi Livre met un nouvel outil à disposition des libraires

« À la base, c’est une véritable réfection plutôt à destination des librairies, d’un public de professionnels. Pour autant, ce nouvel outil est tout à fait utilisable et consultable par le grand public », nous explique Violette Tastet, directrice des relations éditeurs et du marketing.

Conçu et imaginé comme une bibliographie à parcourir de façon transversale, il est conseillé de se laisser guider par les genres et les nouveautés ou bien de faire ses recherches par thématiques. Le site utilise les services et la base de données d’Electre, il est ainsi possible de filtrer les titres par éditeur ou auteur, une fois dans les différentes catégories.

« Ce site internet est aussi une façon de proposer aux libraires de découvrir ou de redécouvrir nos textes au cœur d’une production que l’on sait considérable. C’est un nouvel outil, au-delà du papier, que l’on a voulu plus simple et plus ludique à utiliser pour les professionnelles. »

Au fil du parcours, l’internaute a la possibilité de constituer un panier avec ses sélections afin de les imprimer ou de les envoyer par mail. Pour les libraires, différents bons de commande sont également à retrouver au bas de la page d’accueil pour plus de simplicité.

« En tant que diffuseur/distributeur, Harmonia Mundi Livre souhaitait mettre en avant la diversité de notre catalogue notamment sur notre relation au vivant et à la nature. À travers ce site, nous avons essayé de montrer comment nos éditeurs diffusés abordent chacun à leur manière la question, tout en montrant la variété des supports et des publics touchés. Des essais pointus pour les spécialistes aux romans et albums comme autant de portes d’entrée pour les lecteurs, mêmes les plus jeunes. Il y a dans notre catalogue une multitude de façon dont est traité ce sujet, et c’est aussi cette originalité dans les propositions et dans les approches que nous avons voulu mettre en avant », conclut Violette Tastet.

Crédits photo : Capture d'écran