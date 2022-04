Écrivains en mal de renommée” : PPDA porte plainte pour dénonciation calomnieuse

Philippe Naepels, avocat de Patrick Poivre d'Arvor, a confirmé le dépôt d'une plainte auprès du tribunal de Nanterre pour « dénonciation calomnieuse » à l'encontre de 16 femmes, qui accusent l'ancien présentateur du JT de TF1 de violences sexuelles et de harcèlement.

« Depuis de nombreux mois, beaucoup d'accusations qui n'ont aucun fondement sont portées contre Patrick Poivre d'Arvor. Il est temps que ces accusations soient jugées. On ne peut pas accuser faussement et impunément », a déclaré l'avocat de l'écrivain et journaliste à FranceInfo.

Dans une plainte de 43 pages dont des extraits ont été cités par l'émission Complément d'enquête, qui a consacré un sujet à l'affaire, PPDA estime que, « [d]epuis l'emballement généré par la déferlante #MeToo, la libération de la parole des femmes connaît malheureusement son lot d'excès et de dérives, et les moyens mis en œuvre pour servir cet objectif légitime peuvent s'avérer pervers et dévastateurs ».

La plainte de Patrick Poivre d'Arvor vise 16 femmes sur les 22 qui l'ont accusé — 8 d'entre elles ont porté plainte. « Il ne saurait être donné le moindre crédit à ces seize femmes, journalistes ou écrivains en mal de renommée et/ou féministes de la dernière heure, venues soutenir une ancienne collègue, une amie, voire une simple militante de la cause féminine », assure la plainte de PPDA.

L'avocate des 16 plaignantes, Laure Heinich, a dénoncé auprès de Complément d'enquête « des termes outrageants qui ne font que l'accabler ». Elle déplore également « l'ignorance feinte du processus de domination et de violence sexuelle pour tenter de faire accroire qu'il existerait des lettres qui pourraient être “incompatibles” » avec les accusations prononcées contre le journaliste, comme l'avance la plainte déposée par PPDA le 26 avril dernier.

Hélène Devynck, vice-présidente de l'association #MeTooMédias, laquelle réunit des femmes accusant PPDA, et qui fait partie des 16 femmes mises en cause, a déclaré : « Nous aussi nous avons hâte de pouvoir parler dans un tribunal. On a hâte de justice. »

Évidemment nous soutenons chacune des femmes accusées. Et chacune d’entre nous maintient son témoignage.

Nous ne demandons qu’une chose : la justice. — #MeTooMedias (@metoomedias) April 27, 2022

Les plaintes se succèdent

PPDA avait déjà porté plainte pour dénonciation calomnieuse en mars 2021, contre Florence Porcel et le journal Le Parisien, plainte classée sans suite il y a quelques mois.

Les accusations de harcèlement et de violences sexuelles contre PPDA ont commencé en février 2021, avec la plainte de Florence Porcel, journaliste et autrice, qui venait de publier Pandorini (JC Lattès), un roman à clefs sur les faits qu'elle dénonçait par sa procédure. En juin 2021, la plainte avait été classée sans suite, les faits étant prescrits selon la justice.

Florence Porcel s'était alors constituée partie civile, pour provoquer l'ouverture d'une nouvelle enquête — l'avocat de PPDA assure qu'une nouvelle plainte pour « dénonciation calomnieuse » suivra. En fin d'année 2021, deux nouvelles plaintes avaient été déposées contre l'ex-présentateur du JT.

Dans la foulée de la plainte de PPDA de ce 26 avril, une nouvelle femme a porté plainte à son tour, dès le lendemain, au commissariat du 20e arrondissement de Paris. La plaignante a évoqué des faits remontant à 1995, alors qu'elle était âgée de 24 ans et travaillait à la rédaction de TF1.

Auprès de Complément d'enquête, elle a raconté un entretien dans le bureau du journaliste, au cours duquel ce dernier s'était approché d'elle, avant de l'embrasser. « Il m'a basculée avec ses mains sur la moquette. Mon corps était là, mais moi je n'étais plus là. Il a enlevé mon pantalon, il a enlevé son pantalon, et il m'a violée », assure-t-elle. Une tentative de viol ultérieure a également été dénoncée par la plaignante. La défense de PPDA a indiqué que, « [s]i cette plainte existe, elle fera l'objet d'une enquête judiciaire et monsieur Poivre d'Arvor répondra à toutes les questions qui lui seront éventuellement posées, comme il l'a toujours fait ».

Photographie : PPDA en 2010, au Salon du Livre de Paris (Georges Seguin, CC BY SA 3.0)