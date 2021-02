Une enquête pour viol cible PPDA, après la parution d'un roman à clefs, Pandorini

Les faits remontent à avril 2009, quand Florence Porcel se présente au bureau de l’animateur : elle est étudiante, travaille sur les figures de l’audiovisuel, et sa rencontre avec PPDA vise à alimenter un mémoire. Son témoignage assure qu’au sortir de cet entretien, malgré des précautions prises, elle aura dû administrer une fellation, contrainte, au journaliste.

17 ans plus tôt...

À présent, chroniqueur et autrice, elle a dévoilé toute cette triste réalité, attestant que seize années durant, elle s’est tue. Pour l’heure, elle n’a parlé qu’aux forces de l’ordre, mais raconte déjà que leur première rencontre remonte à 2004. À cette époque, elle est étudiante à La Sorbonne, et entretient une certaine image de l’écrivain PPDA. Elle lui aurait alors adressé une lettre signifiant toute l’admiration ressentie à l’égard de son écriture. Accompagnée de quelques textes pour demander son opinion à l’auteur.

Peu après, elle est recontactée, par téléphone, mais par un numéro masqué. Et les appels se multiplient, vers 23 h. Elle finit par décrocher, et découvre qu’il s’agit bien de l’écrivain. Leur première rencontre la mettra dans un certain embarras, évoquant des passages très intimes de son existence.

Si elle espérait que PPDA lui donne des conseils pour obtenir l’accord d’un éditeur pour ses manuscrits, elle déchante. Elle aura un premier rapport sexuel avec l’homme, après un journal télévisé — elle a conservé un badge visiteur invité. L’animateur va lui proposer un verre, et ils finiront par avoir des rapports sexuels – elle-même ne prenant pas conscience qu’elle aurait été victime de viol.

Un livre pour faire sortir le mal

En 2009, la situation se reproduit, et elle envisage de porter plainte — finissant par croire que le statut social de PPDA le protège. Elle a cependant conservé quelques traces de leurs échanges. Et c’est en 2018, après une thérapie, qu’elle va se décider à écrire dans un ouvrage à clef, son histoire : le livre s’appelle Pandorini, il vient d’être publié aux éditions Lattès.

Le portrait brossé de l’animateur vaut celui d’un Weinstein… Le résumé est frappant :

Pandorini, monstre sacré du cinéma français, vient de mourir. Le monde médiatique s’agite. Sur les plateaux télé, les commentateurs se succèdent, on raconte, on rend hommage. Une femme se souvient. L’acteur hante ses pensées depuis quatorze ans. Elle en avait dix-neuf, elle commençait sa vie d’adulte en douceur, portée par ses rêves. Pandorini lui en a vendu. Lui en a volé, aussi. Elle n’a jamais oublié. Bientôt, les langues vont se délier et la jeune femme va réaliser qu’elle n’a pas vécu une histoire d’amour. Elle était sous emprise. Avec une écriture sincère, vive, à fleur de peau, Florence Porcel plonge la plume dans la plaie. Elle s’inspire d’un épisode de sa vie pour raconter la destruction de l’innocence d’une jeune adulte par un homme de pouvoir.

Selon l’avocat de la victime, la justice a été saisie, et aucun commentaire ne sera fait. PPDA, de son côté, a répondu au Parisien dans un SMS que les « accusations qui ne peuvent être que fantaisistes » seront contestées. Et qu’il a saisi son propre avocat, Me François Binet, « pour engager les poursuites judiciaires qui s’imposeraient ».