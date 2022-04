Le livre audio a gagné 800 000 nouveaux utilisateurs en 2021 

Depuis 12 ans, trois organismes, la SOFIA - administrée à parité par les auteurs et les éditeurs - le Syndicat National de l'Édition (SNE) et la Société des Gens de Lettres (SGDL), élaborent un Baromètre sur les usages des livres numérique et audio. L'objectif : apporter, chaque année, un éclairage complémentaire aux chiffres de ventes sur la qualification, les usages et les pratiques des lecteurs.

Si, en 2021, les données du baromètre avaient largement été impactées par la pandémie, cette année, la lente acclimation de la société au COVID-19 permet de voir certaines pratiques se pérenniser. L'usage des audiolivres, notamment : le livre audio numérique a ainsi connu en 2021 une progression significative avec 800.000 nouveaux utilisateurs.

Du livre audio physique au livre audio numérique

Qui lit, et sur quel support ? Le livre imprimé est principalement plébiscité par les « moyens lecteurs » (5 à 19 livres par an) avec 45 % d'utilisation, contre 25 % pour les « grands lecteurs » (20 livres par an et plus). L'étude compte au total 47,7 millions de lecteurs de livres imprimés, soit un peu moins que l'année dernière (48 millions).

Tous supports de lecture confondus, ce sont les nouveaux usages et pratiques qui l'emportent, cette année : 25 % des Français de 15 ans et plus ont déjà lu un livre numérique, 15 % d’entre eux ont déjà écouté un livre audio physique et 12 % un livre audio numérique. Ce sont d'ailleurs les « petits lecteurs » (moins de 5 livres par an) qui plébiscitent, à 50 % d'utilisation, le livre audio numérique, contre 15 % pour les grands lecteurs. L'étude note d'ailleurs que les livres audio, physiques et numériques, attirent plutôt le lectorat masculin.

Selon le baromètre, seuls 52 % (-5 pts) des auditeurs de livres audio physiques en ont écouté un il y a moins d’un an : « Cela traduit vraisemblablement le début d’un véritable basculement du livre audio physique au profit du livre audio numérique. »

Les habitudes et pratiques de lecture prises en 2020, durant la pandémie, semblent donc se maintenir, et même s'intensifier pour le livre audio : 41 % des auditeurs de livres audios numériques en écoutent une fois par semaine ou par mois (+7 points). 6,6 millions d'auditeurs de livres audios numériques ont été comptabilisés par l'étude, un chiffre en hausse, donc.

Contenus, achats et supports numériques

Concernant les lieux d'acquisition des supports de lecture, les grandes surfaces spécialisées l'emportent pour le livre imprimé : 72 % des répondants s'en sont procurés dans ces lieux, contre 66 % dans des librairies et 46 % sur des sites internets marchands. Pour les livres audio physiques, les pratiques d'achat sont plus équilibrées dans la diversité, avec autour de 55 % de répondants pratiquants dans chacun des trois lieux.

L'étude note d'ailleurs l'impact nouveau du Pass Culture : 40 % des lecteurs de 15 à 24 ans ont utilisé le Pass pour acheter des livres imprimés, 41 % pour des livres numériques, et 54 % pour des livres audio numériques.

Le téléchargement légal (payant ou gratuit) reste le mode d’obtention prioritaire pour les lecteurs de livres numériques. Parmi ces derniers, 65 % déclarent télécharger légalement et de manière payante (+8 points).

Sur quels supports sont lus, ou écoutés, les livres audio et numériques ? Principalement sur le smartphone : 48 % des livres numériques sont lus sur téléphone, contre 26 % seulement sur liseuse — le baromètre enregistre une baisse de 2 points. 64 % des livres audio numériques sont écoutés sur téléphones, et 54 % des audiolivres physiques sont lus sur ordinateur portable.

L'achat de livres neufs est le mode d'obtention principal pour les livres imprimés (95 % des répondants) et les livres audio physiques (62 %), de même que l'emprunt en bibliothèque, qui enregistre une hausse de 5 points.

Du côté, finalement, des contenus des livres, la littérature reste privilégiée : elle est la catégorie la plus lue pour 91 % des lecteurs de livres imprimés et 83 % des lecteurs de livres numériques. Les systèmes d'abonnement aux plateformes sont d'ailleurs privilégiés par les utilisateurs de livres audio numériques : 31 % des auditeurs sont abonnés à au moins une plateforme.

Cette enquête sur les usages du livre imprimé, numérique et audio a été menée par Médiamétrie, entre le 10 et le 14 janvier 2022 pour l’étude de cadrage permettant de mesurer la pénétration et le profil des lecteurs (interrogation par téléphone de 1997 Français de 15 ans et plus) et entre le 20 janvier et le 4 février 2022 pour l’étude approfondie des comportements et des attentes des lecteurs (interrogation en ligne auprès de 3 002 internautes de 15 ans et plus).

Le baromètre 2022 est disponible ci-dessous :

