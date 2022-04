Amazon, formateur en marketing numérique des éditeurs italiens

Quatre rendez-vous en ligne ont été programmés entre avril et septembre 2022, pendant lesquels les éditeurs membres de l’AIE pourront apprendre à bien utiliser les métadonnées ainsi qu’à connaître les outils proposés par Amazon pour augmenter la visibilité des produits.

Ils pourront aussi améliorer leur connaissance du monde du livre numérique et du livre audio et bénéficier d’une formation spécifique sur les stratégies de marketing numérique.

La croissance du marché numérique en Italie

Cette formation apparaît nécessaire, au vu des derniers résultats du marché du livre italien. Selon les données du bureau d’études de l’AIE, les librairies physiques constituent le principal canal d’achat de livres imprimés en Italie (en 2021, elles couvrent 51,5 % des parts de marché : plus d’un livre sur deux, donc, y est acheté en Italie). Cependant, le commerce électronique, notamment par le biais des boutiques en ligne des librairies, continue de se développer.

La valeur du marché des livres audio et des livres numériques est également en hausse, le premier passant de 17,5 millions € (valeur des abonnements) à 24 millions €, soit une augmentation de 37 %. Les livres électroniques se sont établis en 2021 à 86 millions €.

Pour des “expériences d’achat multicanal”

Selon le directeur de l’AIE, Fabio Del Giudice, « la formation est un élément fondamental dans les activités de notre Association (...) En tant qu’AIE nous sentons le devoir de participer à la réalisation de cet objectif : cette collaboration, qui s’inscrit dans un parcours déjà entamé avec d’autres acteurs, ajoute en ce sens une nouvelle pièce à la formation intégrale des éditeurs. »

Federico Bernardini, responsable pays d'Amazon Books pour l’Italie, l’Espagne et la France, ajoute : « Le partage des connaissances et des compétences liées à la gestion du canal de commerce électronique, comme l’utilisation d’outils de visibilité par le biais du marketing numérique et de la gestion de l’offre, permettra aux éditeurs de mieux répondre à la demande croissante de consommateurs de plus en plus ouverts aux expériences d’achat multicanal et de plus en plus curieux d’autres expériences de lecture, comme les livres numériques et les livres audio. »

