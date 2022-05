Interforum réévalue l'indémnité d'occupation des représentants

Pour les équipes de la diffusion Interforum, l’accord aura des vertus effectivement collectives. En 2012, plusieurs salariés avaient saisi le Conseil des Prud’Hommes de Créteil contre la filiale d’Editis — alors dirigée par Alain Kouck. Ils réclamaient des indemnités d’occupation de leur domicile, devenu espace de stockage des ouvrages présentés aux points de vente.

Après un jugement favorable en première instance, la cour d’appel avait confirmé le jugement en juillet 2017 et imposait le versement de 60 € bruts mensuels aux employés. La société avait également été condamnée sur l’arriéré de 3 années non prescrites. Mais la direction d’alors choisissait de saisir la Cour de cassation.

Finalement, en décembre 2018, la plus haute instance donne une fois de plus raison aux salariés, sur le montant. Or, cette rétribution avait été fixée par l’employeur, unilatéralement, à 100 € nets annuels, de 2011 à 2017, sans révision. En décembre 2018, la somme avait été revue à 350 €, mais n’avait alors pas varié.

Il aura fallu trois années de plus, et une nouvelle direction à la tête d'Editis, Michèle Benbunan, pour que les montants soient définitivement fixés, apprend un communiqué de l’entreprise. Désormais établie à 660 € nets annuels, l’indemnité sera versée par tranches de 55 € chaque mois. Et les salariés verront donc apparaître sur leur bulletin de salaire de mai 2022 leur indemnité, avec les mois de janvier à avril inclus.

« Ce montant s’entend pour un temps plein sur une année civile entière. Les suspensions du contrat de travail supérieures à 1 mois donneront lieu à proratisation », note la directrice d’Inteforum, Marie-Pierre Sangouard.

Ce qui devient intéressant pour l’ensemble des personnels d’Interforum, c’est que l’action portée originellement par des personnes — en dehors de tout cadre syndical — servira à tous les employés d’Interforum.

Si la direction d’Interforum se félicite de la signature de l’accord, les syndicats FO et CFDT, pour leur part, saluent le travail de l’avocat Me Ilan Muntlak, spécialiste en droit du Travail et droit pénal, qui les aura accompagnés dans cette procédure.

Dans un communiqué, Isabelle Menil, déléguée syndicale centrale FO, indique à ActuaLitté sa satisfaction suite à l’obtention de l’accord, tout en remerciant la directrice générale d’Editis « d’avoir enfin fait évoluer la somme à 660 après toutes ces années en justice ».

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)