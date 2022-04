David McKee et son éléphant bariolé “synonymes d’enfance

David est né dans le Devon et a étudié au Plymouth Art College. Son travail lui a permis de parcourir le monde, de Barcelone à Nice et Paris, en passant par l’Italie. Plus récemment, il était heureux de partager son temps entre sa maison de Londres et la Provence avec sa compagne de longue date, Bakhta.

Au début de sa carrière, il a régulièrement vendu des dessins humoristiques à des magazines et à des journaux tels que le Times, Punch et Reader’s Digest.

Son histoire la plus célèbre, Elmer, a été publiée pour la première fois en France en 1989 chez Kaléidoscope. Les thèmes de l’inclusivité, de la tolérance et de l’amitié qui traversent les histoires d’Elmer témoignent de la personnalité de son créateur, et David laisse un incroyable héritage aux enfants du monde entier.

Elmer reste l’une des séries de livres pour enfants les plus emblématiques et les plus lues de tous les temps, se vendant à plus de 10 millions d’exemplaires de par le monde. David a écrit et illustré 29 albums d’Elmer originaux, qui ont été traduits dans plus de 60 langues.

David a été nommé lauréat du BookTrust Lifetime Achievement Award en 2020 et a également remporté le titre d’illustrateur de l’année aux British Book Awards. À propos de sa victoire, la PDG de BookTrust, Diana Gerald, a déclaré : « David McKee et son éléphant bariolé sont synonymes d’enfance et aimés des petits comme des grands. BookTrust est ravi de lui remettre ce prix après une contribution aussi incroyable à la littérature enfantine, qui traverse les cultures, les générations et les langues. »

Au moment de recevoir son prix, David a dit : « Les livres pour enfants peuvent contribuer à changer les attitudes et à aider les plus jeunes à façonner leur vision du monde. Les livres d’images sont la première entrée d’un enfant dans l’art et, d’une certaine manière, en particulier dans mes livres, les illustrations sont en fait plus importantes que l’histoire. »

