Simone de Beauvoir : après 65 ans, La Longue Marche sort en poche 

Un témoignage rare, sur place, de la Chine passée au communisme depuis 1949, entre idéaux élevés et radicalité révolutionnaire, qui sort donc en poche pour la première fois en juin, 65 ans après sa parution. On pourrait voir dans cette réédition un choix étonnant, alors que le Parti communiste chinois impose un régime autoritaire sur toute la Chine à travers son dictateur Xi Jinping. Une violence d'État qui passe notamment par une politique génocidaire au Xinjiang, un contrôle strict des populations, et une censure dans tous les pans de la société.

Cette opinion se méprendrait sur la démarche de Simone de Beauvoir, comme sur ses intentions. Si elle confesse avoir accepté l'invitation de la Chine, car son a priori sur ce régime était favorable, elle explique également vouloir révéler ici ce pays, avant tout, dans sa propre vérité.

Un pays qui sort, avec la proclamation de la République populaire de Chine en 1949, de plusieurs décennies de guerre civile, entrecoupés par la Seconde Guerre mondiale et l'occupation japonaise. Une guerre fratricide, dont l'épisode de la Longue Marque est l'un des plus marquants. C'est d'ailleurs par le récit de ce périple fou et coûteux en vies humaines, réalisé par l'Armée populaire de libération sur environ 12.000 kilomètres, que Simone de Beauvoir commence son texte.

En voici la présentation proposée par les éditions Gallimard, qui avait repris directement les mots de la philosophe :

« Ce livre n'est pas un reportage : le reporter explore un présent stable, dont les éléments plus ou moins contingents se servent réciproquement de clés. En Chine, aujourd'hui, rien n'est contingent ; chaque chose tire son sens de l'avenir qui leur est commun à toutes ; le présent se définit par le passé qu'il dépasse et les nouveautés qu'il annonce : on le dénaturerait si on le considérait comme arrêté. Il n'est qu'une étape de cette "longue marche" qui achemine pacifiquement la Chine de la révolution démocratique à la révolution socialiste. Il ne suffit donc pas de le décrire : il faut l'expliquer. C'est à quoi je me suis efforcée. Certes, je ne tiens pas du tout pour négligeable ce qu'au cours d'un voyage de six semaines j'ai pu voir de mes yeux : se promener dans une rue, c'est une expérience irrécusable, irremplaçable, qui en enseigne plus long sur une ville que les plus ingénieuses hypothèses. Mais toutes les connaissances acquises sur place par des visites, conférences, conversations, etc. , j'ai tenté de les éclairer à la lumière de la Chine d'hier, et dans la perspective de ses transformations futures. C'est seulement quand on le saisit dans son devenir que ce pays apparaît sous un jour véritable : ni paradis, ni infernale fourmilière, mais une région bien terrestre, où des hommes qui viennent de briser le cycle sans espoir d'une existence animale luttent durement pour édifier un monde humain. »

Ainsi, ce texte constitue avant tout un témoignage fascinant et passionnant de cette Chine peu connue, comme une histoire des idées d'un certain socialisme au sortir de la guerre, existentialiste et humaniste. Une décennie qui précède le maoïsme français qui fera florès dans les années 60, influencé par la sanglante Révolution culturelle qui débutera, elle, en 1966.

